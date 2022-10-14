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  • Bakan Koca 'devlet ciddidir' dedi. Randevu için aylarca sıra bekleyen vatandaşı suçladı

Bakan Koca 'devlet ciddidir' dedi. Randevu için aylarca sıra bekleyen vatandaşı suçladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca özellikle son zamanlarda hasta randevularında meydana gelen tıkanıklarla ilgili olarak vatandaşın randevularına sadık kalmamasını gerekçe gösterdi ve dikkat çekici ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 17:51
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık sistemindeki aksamalara dair aylar öncesinden randevu almak zorunda kalan vatandaşı işaret etti

Bakan Koca 'devlet ciddidir' dedi. Randevu için aylarca sıra bekleyen vatandaşı suçladı
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Devlet Hastanelerinde tedavi olmak adına aylar öncesinden randevu almak zorunda kalan vatandaşlar tepkilerini sıklıkla dillendiriyor olsa da bu serzenişlerin gereken kademelere varmadığı yapılan açıklamalardan belli oluyor. 

MESAİ SONRASI HASTA KABULÜ SORUNU ÇÖZEMEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kısa bir süre önce "Artan hasta talebi için mesai sonrası, teşvikle, isteğe bağlı hasta kabulünü mümkün hale getirdik." açıklaması yapmış ve bu tepkilere neden olmuştu. Tabip odaları, uygulamanın kabul edilemez olduğunu belirterek “Mesai dışı hasta bakmak, tıkanmış sağlık sisteminin sorunlarını çözmez. Bu durum bir süre sonra hekimlerde tükenmişlik sendromuna yol açabilir, tıbbi hatalar artabilir. 80-100 hasta bakan bir hekimin 101’inci hastası olmak ister misiniz?" şeklinde bir soru yöneltmişlerdi.

BAKAN KOCA BU DEFA SORUMLULUĞU AYLARCA SIRA BEKLEYEN VATANDAŞA YÜKLEDİ

Mesai sonrası hasta kabülü uygulamasının zorluklarının ortaya serilmesinin ardından yaşanan tıkanıklığa dair farklı bir bakış açısı getirmek isteyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu defa randevular üzerinden bir paylaşımda bulundu ve sözleriyle adeta randevu için aylarca sıra bekleyen vatandaşları suçladı.

İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı:

MHRS’den randevu alanların %30’u randevusuna gelmiyor. Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin. Devlet randevularında ciddidir.

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