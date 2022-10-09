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  • Doktorlara giderlerse gitsinler denilince, Bakan Koca çareyi doktorlara isteğe bağlı fazla mesai yaptırmakta buldu

Doktorlara giderlerse gitsinler denilince, Bakan Koca çareyi doktorlara isteğe bağlı fazla mesai yaptırmakta buldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık sistemindeki sorunlar için çareyi, doktorların "isteğe bağlı" fazla mesai yapmasında buldu.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 20:20
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık sistemindeki sorunlar için çareyi, doktorların "isteğe bağlı" fazla mesai yapmasında buldu

Doktorlara giderlerse gitsinler denilince, Bakan Koca çareyi doktorlara isteğe bağlı fazla mesai yaptırmakta buldu
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Beyaz Reform" adıyla bir takım yenilikler duyurdu.

Koca'nın duyurduğu "reformlar" arasında en dikkat çekeni ise, "mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü" oldu.

Koca, sosyal medyadan şu duyuruları yaptı:

"10 Dakika. MHRS daha kısa arayla randevu vermez.

Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı.

Gelmeyeceğiniz randevuyu iptal edin.

Yedek randevulara izin verildi.

Sağlık sistemi özgül ağırlığı çoktan düşmüş iddialarla eleştirilmemeli. Sonuçları, kendini gösteren Beyaz Reformu hedef alan, eksik arayan tutumun faydası yok. Mevcut sorunlar geçicidir. Reformun yerleşmesi ve yeni tedbirlerle bunlar da çözülecektir."

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Ali
9.10.2022 20:59
Bir öğretmen olarak diyorum ki bir doktor kolay yetişmiyor bu insanların hakkını vermesen tabi ki arayış içinde olurlar bu insanlar suçlu değil ülkede yan gelip yatanlara üç beş maaş verenler suçlu.  
 
NECİP
9.10.2022 20:42
fahrrettin bey bu ülkede hükümet sağlık sistemini yürütemiyecekse sağlık özelleşsin memuru işçisi verdği sağlık pirimi ile insanca mumamaele görsün ve suriyelisi afganlısı tedavi olmasın  
 
NECİP
9.10.2022 20:33
Doktorluktan başka meslek yok galiba o zaman mimar dışarıya plan çizmeli maliyeci defter tutmalı devlet avukatı dışardan dava bakmalı nedir kardeşim bu rezalet hiç bir ülkede böyle rezil sistem yok.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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