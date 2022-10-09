Doktorlara giderlerse gitsinler denilince, Bakan Koca çareyi doktorlara isteğe bağlı fazla mesai yaptırmakta buldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Beyaz Reform" adıyla bir takım yenilikler duyurdu.

Koca'nın duyurduğu "reformlar" arasında en dikkat çekeni ise, "mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü" oldu.

Koca, sosyal medyadan şu duyuruları yaptı:

"10 Dakika. MHRS daha kısa arayla randevu vermez.

Mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı.

Gelmeyeceğiniz randevuyu iptal edin.

Yedek randevulara izin verildi.

Sağlık sistemi özgül ağırlığı çoktan düşmüş iddialarla eleştirilmemeli. Sonuçları, kendini gösteren Beyaz Reformu hedef alan, eksik arayan tutumun faydası yok. Mevcut sorunlar geçicidir. Reformun yerleşmesi ve yeni tedbirlerle bunlar da çözülecektir."