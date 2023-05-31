Uçakta yolcuları aşağılayıp 'Hadi lan' diyen Nebati 'Biz milletin efendisi değil, hizmetkarıyız' dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sosyal medya hesabından 29 Mayıs'ta kendisinin de bulunduğu Ankara-İstanbul seferini yapan uçakta yaşananlarla ilgili kamuoyuna yansıyan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.



GECİKMENİN SEBEBİNİN KENDİSİ OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

Olayın kamuoyuna çarpıtılarak yansıtıldığını iddia eden Nebati, uçağın kalkış saatinde yaşanan gecikmenin kendisiyle ilgisi olmadığını ifade etti.



Nebati, uçakta yaşanan rötarın hava muhalefetinden kaynaklandığını vurgulayarak, "Kaldı ki ben uçakta yerimi aldıktan sonra bazı diğer yolcuların da binişlerini gerçekleştirmeye devam ettikleri kaydedilen görüntülerden açıkça anlaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.



"CHP'Lİ VEKİLİN PROVOKATİF YÖNLENDİRMESİ NEDENİYLE YAŞANDI

"Bakan Nebati, olaya dair şunları söyledi: "Uçaktaki yerimi aldığım esnada, bir CHP milletvekilinin provokatif yönlendirmesi sebebiyle millet iradesini içine sindirememiş bir grubun sözlü sataşmasına maruz kaldım. Gecikmenin sebebi hava muhalefeti olmasına rağmen sanki benden kaynaklanıyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışarak, olmadık suçlamalarda bulundular. Bunun üzerine bu şahıslara yaşanan rötarın sebebini ve milletimizin demokratik tercihlerini artık kabullenmeleri gerektiğini açık ve net bir şekilde hatırlattım. Bu hatırlatmayı da sadece bu birkaç şahsa yönelik yaptım."Olayla ilgili yapılan çarpıtmaları milletin takdirine bıraktığını dile getiren Nebati, "Bu malum çevreleri, yalanlar üzerine asla siyaset inşa edilemeyeceği gerçeğini artık kabullenmeye davet ediyorum.”