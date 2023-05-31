Uçakta yolcuları aşağılayıp 'Hadi lan' diyen Nebati 'Biz milletin efendisi değil, hizmetkarıyız' dedi

Bakan Nebati, uçakta vatandaşlara "Hadi lan" dediği olayla ilgili karikatüristleri kıskandıracak açıklama yaptı.

Uçakta yolcuları aşağılayıp 'Hadi lan' diyen Nebati 'Biz milletin efendisi değil, hizmetkarıyız' dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sosyal medya hesabından 29 Mayıs'ta kendisinin de bulunduğu Ankara-İstanbul seferini yapan uçakta yaşananlarla ilgili kamuoyuna yansıyan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

GECİKMENİN SEBEBİNİN KENDİSİ OLMADIĞINI İDDİA ETTİ
Olayın kamuoyuna çarpıtılarak yansıtıldığını iddia eden Nebati, uçağın kalkış saatinde yaşanan gecikmenin kendisiyle ilgisi olmadığını ifade etti.

Nebati, uçakta yaşanan rötarın hava muhalefetinden kaynaklandığını vurgulayarak, "Kaldı ki ben uçakta yerimi aldıktan sonra bazı diğer yolcuların da binişlerini gerçekleştirmeye devam ettikleri kaydedilen görüntülerden açıkça anlaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

"CHP'Lİ VEKİLİN PROVOKATİF YÖNLENDİRMESİ NEDENİYLE YAŞANDI
"Bakan Nebati, olaya dair şunları söyledi: "Uçaktaki yerimi aldığım esnada, bir CHP milletvekilinin provokatif yönlendirmesi sebebiyle millet iradesini içine sindirememiş bir grubun sözlü sataşmasına maruz kaldım. Gecikmenin sebebi hava muhalefeti olmasına rağmen sanki benden kaynaklanıyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışarak, olmadık suçlamalarda bulundular. Bunun üzerine bu şahıslara yaşanan rötarın sebebini ve milletimizin demokratik tercihlerini artık kabullenmeleri gerektiğini açık ve net bir şekilde hatırlattım. Bu hatırlatmayı da sadece bu birkaç şahsa yönelik yaptım."Olayla ilgili yapılan çarpıtmaları milletin takdirine bıraktığını dile getiren Nebati, "Bu malum çevreleri, yalanlar üzerine asla siyaset inşa edilemeyeceği gerçeğini artık kabullenmeye davet ediyorum.”

nn.jpg

İlgili Haberler
Bakan Nebati'nin uçak kavgasında yeni görüntüler ortaya çıktı. "Hadi be bu da yeni moda"
Bakan Nebati ile yolcular arasında uçakta tartışma çıktı. ‘Seçimi AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı hazmedin’
CHP'li Başarır'dan Bakan Nebati'ye: Stokçuluğa da başlamış
Nebati müjde diye bunu verdi: 5 yılda yeni doğacak çocuklar Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de doğacak
Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Son Haberler
Üçüncü kattan düşen işçi ağır yaralandı Güncel
Üçüncü kattan düşen işçi ağır yaralandı
Uzmanı açıkladı. Yüksek stres obeziteyi böyle tetikleyebilir Sağlık
Uzmanı açıkladı. Yüksek stres obeziteyi böyle tetikleyebilir
Survivor finali bilet fiyatları belli oldu. Final tarihi ve yeri de açıklandı Magazin
Survivor finali bilet fiyatları belli oldu. Final tarihi ve yeri de açıklandı
Bisikletliye otomobil çarptı: 1 yaralı Güncel
Bisikletliye otomobil çarptı: 1 yaralı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı Spor
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Filtre kahve içmek zayıflatır mı? Filtre kahvenin faydaları neler? Keşfet
Filtre kahve içmek zayıflatır mı? Filtre kahvenin faydaları neler?
Apartman boşluğunda mahsur kalmıştı. Şahin kurtarıldı Güncel
Apartman boşluğunda mahsur kalmıştı. Şahin kurtarıldı