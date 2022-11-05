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Bakan Nebati’nin vatandaşı ezdirmedik sözlerine en güzel cevap Sözcü'den geldi

Hazine Bakanı Nureddin Nebati’nin “Vatandaşı enflasyona ezdirmedik” sözlerine vatandaş “Üzerimizden TIR geçti” diyerek cevap verdi. Sözcü’nün kapağı gündem oldu.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 11:18
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Bakan Nebati’nin vatandaşı ezdirmedik sözlerine vatandaş cevap verdi: TIR geçti üzerimizden. en güzel cevap Sözcü'den geldi

Bakan Nebati’nin vatandaşı ezdirmedik sözlerine en güzel cevap Sözcü'den geldi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin geçtiğimiz günlerde “Vatandaşı enflasyona ezdirmedik” açıklaması tartışmaları da beraberinde getirdi.

TÜİK’in açıkladığı yüzde 85,51 enflasyon rakamı bile asgari ücrete gelen zammın kaybolduğunu zamların vatandaşı mahvettiğini göstermeye yeterken ülkeyi yönetenler gördükleri rüyadan uyanmak bilmedi.

Bakan Nebati’ye cevabı ise yine vatandaş verdi:

"Ne ezilmesi Bakan Bey TIR geçti üzerimizden TIR"

Sözcü gazetesi manşetten verdiği haberinde vatandaşın isyanını dile getirdi. Batuhan Serim ve Ali Selim Yamanlı imzalı haberde Sözcü mikrofonuna konuşan vatandaşlar gerçekte üç haneli rakamları aşan enflasyon için Bakan Nebatiye eleştiride bulundu.

İşte Sözcü'nün o manşeti:

 

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