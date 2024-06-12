Bakan Şimşek’e rasyonel çözüm öneriyorum

Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rasyonel ekonomi yönetimi için bir yılda bir arpa boyu yol alamadı ama enflasyonu ikiye katlamayı başardı.

Bakan Şimşek’e rasyonel ve şimşek gibi çakacak, ekonomik krizi sonlandıracak önemli bir çözüm öneriyorum:

12 yılda yaklaşık 10 milyon sığınmacıya harcanan 150 milyar dolar var.

Bu sığınmacılar ülkelerine giderlerse yılda yaklaşık 10-12 milyar doları bütçeye eklersin.

Bu konuda istikrarlı söylemleri (!) olan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şu sözlerine elbette güvenebilirsin.

Rasyonel ekonomi programına rasyonel bir katkıyı da sayemde sağlarsın.

Tarih: 3 Temmuz 2016

"Kardeşlerimizin içerisinde inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyenler var. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımızın bu konuda attığı adımlar var.”

Tarih: 8 Eylül 2018

“3,5 milyonu aşkın Suriyeliye ev sahipliği yapan bir ülke olarak, mültecilerin gönüllü ve güvenli biçimde geri dönüşlerinin sağlanması ve Suriye ihtilafına tüm paydaşların ortak bir zeminde buluştuğu kalıcı bir çözüm bulunması için çalışmaya devam edeceğiz.”

28 Haziran 2019:

“3,6 milyonu aşkın Suriyeli, bunun dışında Iraklıları, Afganları da kattığımız zaman 4 milyona ulaşıyor. Hiçbir ayrım gözetmeden kapımızı ve gönlümüzü açtık ve birilerine rağmen bunu yaptık. BM hesaplamalarına göre bugüne kadar Suriyeli mülteciler için 37 milyar doları aşan harcama yaptık."

Tarih: 17 Aralık 2019

"Mülteci meselesinin birkaç ülkenin çabalarıyla önlenemeyeceği açıktır. Suriye kaynaklı göç probleminin çözüm yolu, mültecilerin bizim sınırlarımız içinde tutulması olarak görülemez."

Tarih: 3 Mayıs 2022

“1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşü için hazırlık yapıyoruz. Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesini sağlayacağız.”

Tarih: 19 Mayıs 2023

"1 milyona yakın mültecinin topraklarına dönmesi için Suriye'de konut yapımıyla ilgili projeler hazırladık. Mültecilerin ülkelerine dönmesini sağlayacağız."

Değerli okurlarım,

2018’dan bu yana her yıl bir milyon sığınmacıyı ülkelerine gönderseydi Erdoğan Türkiye’nin gayri safi milli gelirinden pay alan 6 milyon kişiye harcanan paralar Türk milletine kalırdı.

Emeklilerin maaşları çalınıp sığınmacılara kaynak olarak verilmezdi.

Yapılacak fabrikalar ile istihdam sağlanırdı.

Ev kiraları düşer, haksız ve vergisiz ticari rekabet yapan sığınmacıların yerine Türk esnafı ve tüccarı kazanırdı.

Hastanelerde randevu kuyrukları azalırdı.

Bu durumda haydi Mehmet Şimşek;

Memurların servis araçlarını kaldıracağına sığınmacılara savrulan milyarlarca doların peşine düş…

Tabi sıkıysa…