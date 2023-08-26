Sabaha kadar güldürecek Erdoğan karikatürü daha. Bu gece uykusuz kalacaksınız

Bu gece uykusuz kalacaksınız... Mizah ustası Emre Ulaş, Erdoğan'ın dört yıllık yanlış ekonomi yönetimini böyle eleştirdi.

Sabaha kadar güldürecek Erdoğan karikatürü daha. Bu gece uykusuz kalacaksınız

Erdoğan'ın 'Nas' diyerek faizleri indirttiği dört yıllık "Çin modeli" ekonomi yönetiminin bedelini vatandaş ödüyor. Her gün zamlarla uyanan Türk halkı, Erdoğan'ın bilimdışı "Faiz neden, enflasyon sonuçtur" tezi nedeniyle bile bile fakirleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde aldığı kararla politika faizini 750 baz puan artırarak, Erdoğan'ın tezini nihayet bırakma kararı alan Merkez Bankası, fiyat istikrarı vurgusu yaptı. Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan liderliğindeki yeni ekonomi yönetimi, faiz artışıyla fiyat istikrarı ve enflasyonu düşürme mesajları verdi.

Ancak seçimden sonra 360 derece dönen para politikası, vatandaşlarda "madem faizi artıracaktınız, bunca yıl niçin bize bunları yaşattınız" sorusunun sorulmasına neden oldu.

Bu durumla alakalı hiçbir gazetecinin soru sormamasını ise usta karikatürist Emre Ulaş çizdi. Güldürürken düşündürten usta karikatürist Emre Ulaş, karikatüründe Erdoğan'ın ekonomi yönetiminin bedelini yıllardır ödeyen herkesin sormak istediği o soruyu sordu.

İşte Emre Ulaş'ın o karikatürü:

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Emre Ulaş'ın görenleri sabaha kadar güldüren karikatüründe, gazeteciler Erdoğan'a "Efendim özellikle son dört yıldır yanlış ekonomi yönetiminizin faturasını neden vatandaş ödüyor?!" diye soruyor. Erdoğan ise bu sorulara karşılık, "Ne bileyim kardeşim, ben sayın Erdoğan'ın karikatürüyüm! Sıkıyorsa gidin kendisine sorun!" yanıtını veriyor.

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