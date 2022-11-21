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Ziraat Bankası maaş promosyonundan 3 bin 350 lira ceza kesti

Tarım Bakanlığı, ihalesiz bir şekilde Ziraat Bankası ile 23 bin 350 lira üzerinden anlaşmıştı. Fesih cezası olarak 3 bin 350 lira düşüldükten sonra her bir personelin hesabına 20 bin lira yatırıldı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 09:04
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Ziraat Bankası Tarım ve Orman Bakanlığı’nın personellerinin maaş promosyonundan 3 bin 350 lira kesti

Ziraat Bankası maaş promosyonundan 3 bin 350 lira ceza kesti
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ParaMedya’nın haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığı’nın merkez birimlerinde çalışan personelin maaş promosyon anlaşması yine ihalesiz bir şekilde Ziraat Bankası ile yapıldı. Bakanlık, Ziraat Bankası ile 23 bin 350 lira üzerinden anlaşmasına rağmen Tarım ve Orman Bakanlığı personel hesaplarına sadece 20 bin lira yatırıldı. Söz konusu farkın banka tarafından fesih cezası olarak kesildiği belirtildi.

Tarım Bakanlığı Bankalarla yapılacak olan maaş karşılığı promosyon ihalesini, 19 Ekim’de ihalenin hemen öncesinde iptal etmişti. İhalenin iptal edilmesi Bakanlık personelleri arasında tepkilere neden olmuştu. Bu tepkiler üzerine Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’den müdahale beklenmişti. Ancak Bakanlık yetkililerinden alınan bilgilere göre, Ziraat Bankası ile şifahi anlaşma yapıldığı ve bundan dolayı ihalenin iptal edildiği belirtilmişti.

FESİH CEZASI

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın merkez birimlerinde çalışan personelin maaş promosyon ücreti konusunda yine ihalesiz, Ziraat Bankası ile 23 bin 350 lira üzerinden anlaşıldığı, fesih cezası olarak 3 bin 350 lira düşüldükten sonra her bir personelin hesabına 20 bin lira yatırıldığı açıklandı.

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Mustafa
21.11.2022 09:29
Ceza niye işçiye kesiliyor onu anlamadım ben anliyan varmı yazsın suraya  
 
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