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  • Azerbaycanlı sunucu İran protestolarına böyle destek verdi. Canlı yayında başını açtı

Azerbaycanlı sunucu İran protestolarına böyle destek verdi. Canlı yayında başını açtı

Azarbaycan televizyon kanalı Bakü TV'de bir kadın sunucu, Tebriz'in hava durumunu sunarken İran’daki protestolara destek vermek için başörtüsünü çıkardı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 11:02
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Bakü TV'de Azerbaycanlı kadın sunucu İran protestolarına böyle destek verdi. Canlı yayında başını açtı

Azerbaycanlı sunucu İran protestolarına böyle destek verdi. Canlı yayında başını açtı
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İran’ın başkenti Tahran’da, başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amin için ülke genelinde yapılan protestolar devam ediyor. İran genelinde protestoların en sert yaşandığı yerlerden birisi de Güney Azarbaycan şehirleri oldu.

İran rejimi, Güney Azarbaycan şehirlerinin bu hareket karşılığında sınırda tatbikat başlattı. Azarbaycan'da ise Cumhurbaşkanı İlham Aliyev uzun zaman sonra ilk kez Güney Azarbaycanlıların haklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bununla birlikte Azarbaycan televizyon kanalı Bakü TV’de, bir sunucu Tebriz’in hava durumu sunarken “Havanın değişikliğine bakmayaran inanıyoruz ki Tebriz’de hava daima güneşli olacak” dedi. Sözlerinin ardından Güney Azarbaycanlılara destek olmak için başörtüsünü çıkaran kadın sunucu “Özünüze yaxşı bakın. Değerli Güney Azarbaycanlılar” diye konuştu.

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vatandaş
17.11.2022 11:26
çok güzel olmuş bence  
 
Alibey
17.11.2022 11:10
Pireye kızıp yorgan yakmak bu olsa gerek.  
 
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