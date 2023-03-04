4 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Balıkesir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Balıkesir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Balıkesir’de seyir halinde olan otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 10:53
Takip Et

Balıkesir'de trafik kazası: 1 yaralı

Balıkesir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Balıkesir’in Edremit ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Baran K.(19) yönetimindeki 10 AGG 079 plakalı otomobil ile İdapark Kavşağında Batuhan K. (22) yönetimindeki 10 LK 422 plakalı motosiklet çarpıştı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Batuhan K. yaralandı.

Yaralı 112 sağlık ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
1
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
2
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
3
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
4
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
5
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
6
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı
7
﻿Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı
﻿Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı
﻿Fransız senatosundan skandal soykırım kararı
﻿Fransız senatosundan skandal soykırım kararı
﻿Fransız senatosundan skandal soykırım kararı
﻿Baldıran otu kan kanserine iyi geliyor
﻿Baldıran otu kan kanserine iyi geliyor
﻿Baldıran otu kan kanserine iyi geliyor
﻿Baldıran bitkisi böbrek taşını düşürmeye iyi geliyor
﻿Baldıran bitkisi böbrek taşını düşürmeye iyi geliyor
﻿Baldıran bitkisi böbrek taşını düşürmeye iyi geliyor
﻿Rüyada taş görmek ne demek? Rüyada taş görmek neye işaret?
﻿Rüyada taş görmek ne demek? Rüyada taş görmek neye işaret?
﻿Rüyada taş görmek ne demek? Rüyada taş görmek neye işaret?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.