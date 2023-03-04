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Balıkesir’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Balıkesir'de seyir halinde olan otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 14:39
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Balıkesir’de trafik kazası: 2 yaralı

Balıkesir’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Balıkesir’in Edremit İlçesinde otomobil ile çarpıştıktan sonra devrilen motosiklette bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Tuzcumurat Mahallesi’nde meydana geldi. Zahir Berkay Y. idaresindeki 10 YN 150 otomobil, Hamdibey Caddesi’nden gelip 221. sokağa sola dönmek istediği sırada aynı cadde üzerinde karşı istikamette düz seyreden sürücü Halil Emir P. idaresindeki 10 AGU 868 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan Mehmet T. isimli kişi yaralandı. Kazayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

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