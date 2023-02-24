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Sharika'nın kayınvalidesinden skandal hareket! Pique şiddeti sadece izledi

Pique'nin Shakira'yı aldatmasıyla yollarını ayıran medyatik çift bu kez başka bir skandalla dünya gündeminde. Pique'nin annesinin Shakira'ya şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 21:05
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Pique'nin annesi Sharika’yı sıkıştırdı. İşte o anlar

Sharika'nın kayınvalidesinden skandal hareket! Pique şiddeti sadece izledi
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Pique ile Shakira'nın ayrılığı sonrası sular durulmuyor.
Bu kez yıldız futbolcunun annesi yaptığı skandalla gündemde.
Ünlü futbolcu Gerard Pique ile Shakira yollarını ayırmış, bu ayrılığın ardından Pique'nin dünya yıldızını aldattığı konuşulmuştu.
Son olarak Pique'nin annesinin Shakira'ya şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyayı adeta karıştırdı.
PIQUE SADECE İZLEDİ
Pique'nin annesi Montserrat Bernabeu'nun Shakira'ya şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı.
Videoda Bernabeu'nun Shakira'nın çenesini sıkı bir şekilde tuttuğu ve 'sus' işareti yaptığı görüldü.
Öte yandan, Shakira'nın balkonuna koyduğu cadı kuklasının nedeni de belli oldu. Dedikodulara göre Pique'nin annesi Montserrat Bernabeu, oğlunun yeni kız arkadaşı 22 yaşındaki Clara Chia Marti'nin havuz başında üstsüz güneşlenmesine izin vererek Shakira'yı çileden çıkardı.
Balkonuna bir cadı kuklası yerleştiren Shakira, söylentilere göre yardımcısını da, cadının saçlarını her gün taramakla görevlendirdi.


 

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