Bamyanın fiyatı neredeyse gram altınla yarışıyor. Bu yıl bamyanın pahalandığını ve kilo fiyatının gram altınla yarıştığını söyleyen, baharatçı Ahmet Duran Ertunç, “Kilo fiyatı gram altına yaklaştı. Şu anda çiçek bamya dediğimiz birinci sınıf yeşil bamya 900 TL kilosu. İkinci sınıfı biraz daha esmer oluyor. Onun fiyatı da 800 TL” ifadelerini kullandı.

SATIŞLAR DÜŞTÜ

Eskiden 1 kilo bamyayı çok sattıklarını ancak vatandaşların artık gramla bamya aldıklarını ifade eden Ertunç, “Kayseri’de evine misafir gelecek denildiğinde bu misafir Cumhurbaşkanı dahi olsa bamya çorbası makbul olur. Bu ürünün aslı ottur. İçine koyulan etin kilosu 150 TL bamyanın kilosu 900 TL. Bamya gram altın ile yarışıyor. Başa baş gidiyordu. Satılıyor ama o eski satışlar yok” şeklinde konuştu. (İHA)