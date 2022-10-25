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Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte konuşulan rakamlar

Asgari ücret zammına kısa bir süre kala hükümet kanadından gelen açıklamalar ve enflasyon etkisiyle beklenti de bir hayli yükseldi. İşte asgari ücret zammı için kulislerde konuşulan rakamlar...

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 04:11
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Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte konuşulan rakamlar

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte konuşulan rakamlar
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Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk haftasında toplanacak. Komisyon 4 toplantı yaptıktan sonra ay sonunda nihai kararını açıklayacak.

ENFLASYON KRİTİK ÖNEME SAHİP

Zam görüşmelerine kısa bir süre kala asgari ücrette beklenti ise her geçen gün daha da yükseliyor. Son dönemde artan enflasyon asgari ücret zammında kritik öneme sahip. İktidar kanadından yapılan açıklamalar zammın enflasyonun altında olmayacağı yönünde.

YÜZDE 40 GARANTİ

Merkez Bankası'nın beklentisine göre; yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67, piyasa anketlerine göre yüzde 70'lik bir beklenti var. Şu ana kadar ki durumda yüzde 40'lık artış garanti durumda.

ZAM YÜZDE 40 İLA 50 ARASINDA OLABİLİR

Ancak hükümet kanadı artışın enflasyonun üzerinde olacağı yönünde açıklamaları var. Bu nedenle asgari ücret zammı için kulislerde farklı senaryo konuşuluyor. Artışın yüzde 40 ila 50 arasında olacağı söyleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yüzde 40'lık zamma göre 2023 yılında asgari ücretin 7 bin 700 TL'ye, yüzde 45'lik artışa göre 7 bin 975 TL'ye, yüzde 50'lik artışa göre ise 8 bin 250 TL'ye çıkması bekleniyor.

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demir kaya
25.10.2022 04:20
asgari ücret 30 binlira olsa ne olur yakında peynirin kg 1000 tl ye alacaksınız yaparsa ekonomist kantin subayı yapar  
 
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