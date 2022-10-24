Sosyal Güvenlik Uzmanı canlı yayında yılbaşından sonraki yeni asgari ücreti açıkladı. İlk kez duyacaksınız diyerek paylaştı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar, canlı yayınında milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret hakkında açıklama yaptı.

"İLK KEZ DUYACAKSINIZ" DİYEREK YENİ ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI

Tv100'de yayımlanan programda Konar "İlk benden duyacaksınız" diyerek asgari ücrete ilişkin beklentisini açıkladı.

Konar, "Ben asgari ücretin Ocak ayı itibarıyla 10 bin liraya sabitleneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ KURTULMUŞ "ASGARİ ÜCRETE REFAH PAYI EKLENECEK" DEMİŞTİ

AKP'li Numan Kurtulmuş ise bugün, "Asgari ücret 1 yıl içerisinde iki kez yükseltildi. Şimdi de, yılsonu itibariyle bir miktar refah payını da koyarak herkesin tatmin olacağı, iyi oldu diyebileceği bir asgari ücret gündeme gelecektir" açıklaması yapmıştı.

Numan Kurtulmuş'un ardından daha önce 7 bin 700 TL, 8 bin TL ve 9 bin TL olacağı tahminleri yapılıyordu.