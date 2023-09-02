Ebrar Karakurt trol Abdulhamid’e cevap verdi AKP'li Birinci ile Pelikancı Öğüt Osmanlı'nın yarısını kaybeden padişah sandı

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, İtalya zaferinin ardından yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti.

Ebrar Karakurt'a geçen haftalarda yapılan ''Müslüman Türkler olarak sana tahammül ediyoruz'' diyen Abdulhamid isimli sosyal medya kullanıcısına 'Boş yapma Abdulhamid' diyerek cevap vermiş ve bu yanıt sosyal medyada gündem olmuştu.

Ebrar Karakurt, İtalya galibiyeti sonrası sosyal medya hesabından elinde 'Boş yapma Abdulhamid' yazılı bir pankart paylaştı.

BU PAYLAŞIM AKP'LİLERDEN TEPKİ TOPLADI

Milli yıldızın bu paylaşımı bazı AKP'li isimlerce rahatsızlığa yol açtı.

İlk rahatsız olanlardan AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, Karakurt’un paylaşımını alıntılayıp sosyal medya hesabından, ''Ebrar Hanımın, her başarılı maç sonrası kişisel olarak gündeme gelmek gibi, benim ergence bulduğum, bir talebi mevcut. Milli Takımımız bir zümreye, bir kesime, bir ideolojiye ait değildir. Milli Takımlarımız aziz milletimizin tamamının öz malıdır. Dolayısıyla bir sporcunun, Milli Takımın her başarısından sonra, abuk subuk narsist tavırlarını ne biz, ne milletimiz ne de takımımızdaki diğer oyuncular çekmek zorunda değildir.'' ifadelerini kullandı.

ÜSTÜ KAPALI TEHDİT ETTİ

AKP’deki ''Pelikan'' adı verilen ekipte yer aldığı öne sürülen, ''akademisyen'' Selman Öğüt de Karakurt’u hedef aldı.

Karakurt’un kendisini ''kahraman'' yapmaya çalıştığını iddia eden Öğüt, milli voleybolcuyu üstü kapalı şekilde tehdit ederek şu ifadeleri kullandı;

''Belirli lobilerin verdiği gazla kahraman olayım derken kendini hedef haline getirmek akıl işi değil. Bu millet hoşgörülüdür. Ancak kendi değerlerini ve bir de ceddini aşağılayanlara gerek cevabı verir''

BUNUN ÜSTÜNE EBRAR KARAKURT'TAN AÇIKLAMA

AKP'lilerin tepkisi üzerine Ebrar Karakurt'tan yeni bir açıklama geldi.

Karakurt paylaşımında, ''Söz konusu arkadaşımızın ismi Ahmet, Mehmet veya Berke olabilirdi. Konu başka yerlere çekilmeye çalışılıyor. Pazar günü büyük bir maçımız var, ona konsantreyim. Ülkeme sevgiler.'' dedi.

MÜCAHİT BİRİNCİ'NİN İFŞASI YAYILMIŞTI

Mücahit Birinci’nin evli bir kadına tacizde bulunduğu yönündeki Whatsapp yazışmaları sosyal medyada yayılmıştı. İddiaları reddeden Mücahit Birinci, terörle mücadele savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.