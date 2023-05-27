Bankalarda ne oluyor?

Hani bir söz var ya ağzı olan konuşuyor diye.

İşte bankalar konusu da böyle ağzı olan konuşuyor ve yazıyor.

Farkındaysanız ekonominin zayıflaması ve krizin daha da derinleşmesiyle birlikte sosyal medyada ve internette bankalarla ilgili haber sayısında artış var.

Banka haberleri adeta patlamış durumda.

Özellikle Google haberlerde o kadar aldatıcı başlıklı banka haberleri var ki, artık insanın midesi bulanır hale geldi.

… Bankası'ndan faizsiz 10 bin lira kredi, bilmem ne bankasından 30 bin lira emekli maaş promosyonu ve daha onlarcası…

Yine bunlar masum haberler.

Bir de masum olmayan, bankalara zarar veren adeta itibar suikastı yapan asılsız haberler var.

Son bir haftadır bazı bankaların fiziki ödeme yapamadığı yolunda.

Özellikle sosyal medyada bir iki isim var ki, düşman ülkelerin başına.

Üç beş fazla tık veya takipçi için ortaya atılan, ülkeye sıkılan kurşunla aynı etkiyi yapacak kadar tehlikeli.

Bu iddialara göre, banka adı bile verilerek 3 bin doların ödemesinin yapılamadığı.

Resmen halkı paniğe sevk eden bir haber.

Bu haberleri okuyunca insanın koşarak bankadan tüm parasını çekmesi geliyor.

Tabii ki bu haberlerin tamamı asılsız.

Tıpkı zaman zaman ortaya atılan deprem haberleri gibi.

Bir dönem sık sık ortaya atılırdı. Şu gün deprem olacak diye. Milleti huzursuz ederlerdi.

Öncelikle şunu söyleyeyim 30 yıllık bir ekonomi gazetecisi olarak Türk bankalarının fiziki ödeme sorununun olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.

Elbette bir banka şubesine aynı gün 100 kişi birden nakit çekmek için gider ise o an ödeme yapamazlar. Zaten dünyanın hiçbir yerinde bankadan çat kapı para çekemezsiniz. Belirli miktar sonrası için talep edip randevu almak zorundasınız.

Türk insanı için geçerli değil. Hemen anında parasını alacak!

Yok öyle bir dünya!

İkinci dikkat çekmek istediğim. Türk bankaları 2000 yılından sonra yapılan düzenlemelerle o kadar sıkı denetleniyor ki, bu tür duruma düşme olasılığı çok düşük.

BDKK, AKP Türkiye'sinde şaibe altında kalmayan ve işini adam gibi yapan nadir kurumlardan biri.

Bu nedenle herkes bankalarla ilgili bu kuruma ve bankalara güvenmek zorunda.

Yoksa kendi ayağımıza sıkmış oluruz.

Herkes aklını başına alsın!