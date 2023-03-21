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Merkez Bankası'ndan dolara karşı flaş hamle. Yeni limit belirlendi

Dolar kurunun 19 lirayı geçmesi sonrası Merkez Bankası doların aşırı yükselmesine karşı dövizde yeni günlük alım limiti tanımlandı…

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 21:01
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Yeni limit belirlendi. Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

Merkez Bankası'ndan dolara karşı flaş hamle. Yeni limit belirlendi
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Dolar/TL’de 19 seviyesinin aşılması ve verilerin kurumsal müşterilerin döviz talebinin artığını göstermesinin ardından bankalara sözlü olarak dövizde yeni günlük alım limiti tanımlandı.

DÖVİZDE YENİ LİMİT TANIMLANDI

Ekonomi gazetesinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, kurumsal müşteriler günlük 5 milyon dolar değil, artık 2.5 milyon dolar alım yapabilecek.

Paramedya'daki habere göre son dönemde ise Merkez Bankası yurtdışına para transferi işlemlerini daha sıkı takip ederken, geçtiğimiz haftalarda bankalara 1 milyar liraya yakın yüzde 5 ek ücret tahsis etti.

Bankacılık kaynakları geçen hafta da Merkez Bankası’nın sözlü olarak yurtiçi yerleşiklerin yurtdışı para transferi işlemlerinden yüzde 5 masraf alınması talimatı verdiğini ileri sürdü.

Bilindiği gibi 50 bin dolar üzeri yurtdışı para transferlerinde de belgelendirme ve bildirim zorunluluğu var. Bankacılık sektörü kaynakları 500 dolarlık bir transfer için bile belge, fatura istediklerini ifade ediyor.

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