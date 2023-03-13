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CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısının ardından CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin toplam maddi zararının 126 milyar dolar olduğunu belirterek, “Kayınpeder ve damadın bir olup Merkez Bankası arka kapısından buharlaştırdığı 128 milyar doların büyüklüğünü, şimdi umarım herkes daha iyi anlamıştır” dedi.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 23:56
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CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar

CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
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Yıkımın maddi zararına ilişkin tespitlerini aktaran CHP’li Öztrak’a göreyse bu rakam 126,3 milyar dolar. ANKA’nın haberine göre depremlerin neden olduğu ekonomik ve sosyal kayıpları, olabilecek en geniş şekliyle kalem kalem çıkardıklarını kaydeden Öztrak, şöyle devam etti:

“Bizim tahminlerimize göre deprem nedeniyle konut ve işyeri kaynaklı hasar, 44,2 milyar dolar. Mobilya, beyaz eşya gibi ev eşyalarındaki kayıplar 6,6 milyar dolar. Binek araç kaybı 1,5 milyar dolar. Altyapı, tarım, sanayi, hizmet sektörlerinde fiziki hasar 24,3 milyar dolar. Üretim faaliyetlerindeki azalma nedeniyle oluşacak kayıp 13,3 milyar dolar. Yıkım, hafriyat, iaşe, idame için yapılacak cari harcamalar, 18,9 milyar dolar. Beşeri sermaye kaybımız 17,6 milyar dolar. Deprem nedeniyle sırtlanacak toplam maliyet 126,3 milyar dolar.”

128 doları hatırlattı

TL’nin döviz karşısındaki değer kaybını engellemek için Merkez Bankası’ndan eritilen 128 milyar doları hatırlatan Öztrak, rakamın büyüklüğüne dair “Şimdi umarım herkes daha iyi anlamıştır” dedi.

Öztrak, bu paralar, bugün Hazine’nin, Merkez Bankası’nın kasasında dursaydı, depremin yarattığı yıkımın çok daha rahat göğüslenebileceğini vurguladı.

“BİZİM TAHMİNLERİMİZE GÖRE, DEPREM NEDENİYLE, KONUT VE İŞYERİ KAYNAKLI HASAR, 44,2 MİLYAR DOLAR”         

Biz dersimizi çalışarak göreve geliyoruz. Gece gündüz demeden, hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Kahramanmaraş depreminin sebep olduğu ekonomik ve sosyal kayıpları, olabilecek en geniş şekliyle kalem kalem çıkardık. Bizim tahminlerimize göre deprem nedeniyle konut ve işyeri kaynaklı hasar, 44.2 milyar dolar. Mobilya, beyaz eşya gibi ev eşyalarındaki kayıplar 6,6 milyar dolar. Binek araç kaybı 1,5 milyar dolar. Altyapı, tarım, sanayi, hizmet sektörlerinde fiziki hasar; 24,3 milyar dolar. Üretim faaliyetlerindeki azalma nedeniyle oluşacak kayıp 13,3 milyar dolar. Yıkım, hafriyat, iaşe, idame için yapılacak cari harcamalar, 18,9 milyar dolar. Beşeri sermaye kaybımız 17,6 milyar dolar. Deprem nedeniyle sırtlanacak toplam maliyet 126,3 milyar dolar. Kayınpeder ve damadın bir olup Merkez Bankası arka kapısından buharlaştırdığı 128 milyar doların büyüklüğünü, şimdi umarım herkes daha iyi anlamıştır.

Milletten çalınan 418 milyar doların geri alınmasının önemi, daha iyi görülmüştür. Bu paralar, bugün Hazine’nin, Merkez Bankası’nın kasasında dursaydı, depremin yarattığı yıkım, çok daha rahat göğüslenebilirdi. Millet ittifakını oluşturan tüm partilerimiz, deprem felaketine ilişkin raporlarını hazırladı. Bu raporları birleştireceğiz. İttifakın raporunu hazırlayarak, Ortak Politikalar Mutabakat Metnimizi, daha da güçlendireceğiz. Hep söylüyoruz. Umutsuzluğa yer yok. Ölümden başka her şeye çare var ve demokrasilerde çare tükenmez. Sandık 14 Mayıs’ta, milletimizin önüne geliyor ve Cumhur İttifakı’nda, kimler kimlerle beraber, milletimiz çok daha iyi görüyor.

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