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Merkez Bankası'ndan bankalara yeni kredi talimatı

Merkez Bankası, şirketlerin elindeki dolarları tespit etmek için bankalara talimat verdi. Merkez Bankası, bankalardan 5 milyon liranın üzerinde kredi borcu olan tüzel müşterilerin dolar pozisyonunun raporlanmasını istedi.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 09:10
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TCMB'den bankalara yeni kredi talimatı

Merkez Bankası'ndan bankalara yeni kredi talimatı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yeni kredi atağı. Bankalara 5 milyon liranın üzerinde kredi borcu olanların, ellerindeki döviz miktarını belirlemek için bankalara talimat verdi.

TCMB'den edinilen bilgiye göre, 2018 yılında TCMB bünyesinde reel sektörün döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek amacıyla kurulan Sistemik Risk Veri Takip Sisteminin kapsamı genişletildi.

Buna göre, yurt içi tüm bankalardan nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzerinde olan şirketler döviz pozisyonlarını Sistemik Risk Veri Takip Sistemi üzerinden aylık frekansta Merkez Bankasına raporlayacak.

Böylece, reel sektörün yabancı para pozisyonu analizlerine yönelik kullanılabilir veri seti genişleyecek.

İLK RAPORLAMA NİSAN'IN İLK 10 GÜNÜNDE

Bankalar, kapsama giren tüzel kişi müşterilerine, takip eden ayın ilk 10 iş günü içerisinde, Sistemik Risk Veri Takip Sistemi raporlama ekranı (https://tcmbveri.gov.tr/ ) üzerinde yer alan “Özet Döviz Pozisyon Raporu” linkinden raporlarını bildirmeleri gerektiğini tebliğ edecek ve bunu takip edecek.

Bu kapsamda ilk raporlama, nisan ayının ilk 10 iş günü içerisinde gerçekleştirilecek.

Halihazırda Sistemik Risk Veri Takip Sistemi kapsamında, 15 milyon dolar ve üzerinde yabancı para cinsinden kredi riski bulunan yaklaşık 2 bin kurumsal firma, para birimi bazında ve çeşitli vadelerde varlık ve yükümlülük kalemlerini aylık frekansta raporlamaktaydı.

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