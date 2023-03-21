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Merkez Bankası’nda ikinci ‘128 milyar dolar’ vakası. Yine ‘arka kapı’ operasyonu yaptılar

Merkez Bankası’nın yeni “128 milyar dolar’ hamlesi ortaya çıktı. Yapılan son hesaplamaya göre Merkez Bankası’nın döviz kurunu tutmak için yaptığı ‘arka kapı müdahalesi’ 2021 yılının aralık ayından bu yana 128 milyar dolara ulaştı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 10:35
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Merkez Bankası’nda ikinci ‘128 milyar dolar’ vakası

Merkez Bankası’nda ikinci ‘128 milyar dolar’ vakası. Yine ‘arka kapı’ operasyonu yaptılar
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Merkez Bankası’nda bir 128 milyar dolar krizi daha baş gösterdi. Bloomberg’in hesaplarına göre, Aralık 2021’den bu yana Merkez Bankası’nın ‘arka kapı’ müdahaleleri 128 milyar dolara ulaştı.

Eski Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görev yaptığı dönemde büyük yankı uyandıran dolardaki yükselişi durdurmak için başlatılan Merkez Bankasının kaynaklarının kullanılması uygulamasına devam ediliyor. Bloomberg hesaplarına göre, Aralık 2021’den bu yana Merkez Bankasının döviz kurlarını tutmak için “arka kapı” müdahaleleri 128 milyar dolara ulaştı.

Merkez Bankasının dolar satışı 2023’te hız kazanırken, Suudi Arabistan’dan gelen 5 milyar dolar sonrası satışın daha da artması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

2018 Ağustos ayında Rahip Brunson krizi olarak da bilinen kur ataklarıyla o dönem dolar/TL 4 TL seviyelerinden 7 TL’nin üzerine kısa sürede yükselmiş, damat Berat Albayrak‘ın yönetimindeki ekonomide kur 3 ay içinde 5 TL’ye gerilemişti. 2020’de pandemi sürecine kadar 5 TL seviyelerinde oyalanan kurla birlikte Merkez Bankası‘nın rezervlerindeki değişim de ekonomistlerin dikkatini çekmiş ve yapılan hesaplamalarda 128 milyar dolarlık bir rezerv kaynağının bu dönemde kuru tutmak için ‘arka kapı’ da denilen bir yöntemle kamu bankaları üzerinden piyasaya sürüldüğü hesaplanmıştı.

Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinden 128 milyar doların satıldığının ortaya çıkması üzerine CHP, “128 milyar dolar nerede?” kampanyası başlatmıştı.

Merkez Bankası (TCMB), Bakan Albayrak döneminde rezervlerindeki 128 milyar doların satılmasının nedenini, “Türkiye’de artan sermaye çıkışları, azalan doğrudan yatırımlar, turizm ve ihracatta yaşanan hızlı daralma nedeniyle ekonomide yüksek tutarda döviz talep fazlası ortaya çıkması” olarak açıklamıştı.

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