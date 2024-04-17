Barcelona: 1 PSG: 4

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı.

Gecenin önemli mücadelesi; İspanyol devi Barcelona ile Fransız ekibi PSG arasında oynandı.

İlk maçı 3-2 kazanan Barcelona konuk ettiği PSG'ye 4-1 yenildi, elenmekten kurtulamadı.

İspanyol ekibi 12. dakikada Raphinha'nın golüyle öne geçti, 29'da Araujo atılınca 10 kişi kaldı.

PSG; 40. dakikada Dembele ile skora denge getirdi.

54'te Vitinha ile 2-1'lik üstünlüğü yakalayan PSG'de; 61. dakikada penaltıdan Mbappe ile 3-1 öne geçti. Son sözü söyleyen isim 89. dakikada yine Mbappe oldu.

Maçı 4-1 kazanan PSG; Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkıp Atletico Madrid'i eleyen Borussia Dortmund ile eşleşti.

Barcelona ise dev organizasyonda hayal kırıklığı yaşayıp elendi.