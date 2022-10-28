28 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Hapis cezası istenen Neymar'la ilgili mahkeme kararını açıkladı

Hapis cezası istenen Neymar'la ilgili mahkeme kararını açıkladı

İspanya'da Barcelona Mahkemesi'nde görülen Neymar davasıyla ilgili karar açıklandı

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 19:35
Takip Et

Barcelona Mahkemesi'nden Neymar'la ilgili flaş karar

Hapis cezası istenen Neymar'la ilgili mahkeme kararını açıkladı
+
Aa
-

İspanya'da Barcelona Mahkemesi'nde görülen Brezilyalı ünlü futbolcu Neymar'la ilgilik yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlamalarının yer aldığı davada karar açıklandı.

Neymar'ın 2013 yılında Brezilya'nın Santos takımından İspanya'nın Barcelona takımına transferinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla dava açılmıştı. Savcılar Neymar için 2 yıl hapis cezası ve 10 milyon euro para cezası talep etmişti. 

Davadaki diğer sanıklar arasında Neymar'ın ailesi, eski Barcelona başkanları Josep Maria Bartomeu ile Sandro Rosell ve eski Santos başkanı Odilio Rodrigues de yer alıyordu.

Mahkeme heyeti kararını bugün açıkladı.

Dava sonunda mahkeme Neymar'ın beraatine karar verdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
1
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
2
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
3
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
4
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
﻿Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
5
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
﻿AKP'li isim partisinden istifa edip CHP’ye katıldı
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
6
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿Arapların Hoşgörü Bakanı kız öğrenciye dans etti diye bakın ne yaptı
7
﻿Arapların Hoşgörü Bakanı kız öğrenciye dans etti diye bakın ne yaptı
﻿Arapların Hoşgörü Bakanı kız öğrenciye dans etti diye bakın ne yaptı
﻿Rusya Savunma Bakanı seferberlik kapsamında alınan askerlerin son durumunu açıkladı
﻿Rusya Savunma Bakanı seferberlik kapsamında alınan askerlerin son durumunu açıkladı
﻿Rusya Savunma Bakanı seferberlik kapsamında alınan askerlerin son durumunu açıkladı
﻿Çanakkale ve Datça'da Yunanistan’ın ittiği toplam 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿Çanakkale ve Datça'da Yunanistan’ın ittiği toplam 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿Çanakkale ve Datça'da Yunanistan’ın ittiği toplam 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿Tarla çapasıyla halk otobüsüne saldırdı. Panik güvenlik kamerasına yansıdı
﻿Tarla çapasıyla halk otobüsüne saldırdı. Panik güvenlik kamerasına yansıdı
﻿Tarla çapasıyla halk otobüsüne saldırdı. Panik güvenlik kamerasına yansıdı
﻿İYİ Parti'den Gezi tutuklularına ziyaret
﻿İYİ Parti'den Gezi tutuklularına ziyaret
﻿İYİ Parti'den Gezi tutuklularına ziyaret
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.