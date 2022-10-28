Hapis cezası istenen Neymar'la ilgili mahkeme kararını açıkladı

İspanya'da Barcelona Mahkemesi'nde görülen Brezilyalı ünlü futbolcu Neymar'la ilgilik yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlamalarının yer aldığı davada karar açıklandı.

Neymar'ın 2013 yılında Brezilya'nın Santos takımından İspanya'nın Barcelona takımına transferinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla dava açılmıştı. Savcılar Neymar için 2 yıl hapis cezası ve 10 milyon euro para cezası talep etmişti.

Davadaki diğer sanıklar arasında Neymar'ın ailesi, eski Barcelona başkanları Josep Maria Bartomeu ile Sandro Rosell ve eski Santos başkanı Odilio Rodrigues de yer alıyordu.

Mahkeme heyeti kararını bugün açıkladı.

Dava sonunda mahkeme Neymar'ın beraatine karar verdi.