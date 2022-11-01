Barcelona iki yıldız oyuncunun peşinde

Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda eden Barcelona'da Joan Laporta yönetimi, Avrupa'da başarı elde edebilmek için yıldız isimleri takıma kazandırmaya karar verdi.

İspanyol gazetesi Sport'ta yer alan haberde, Katalan ekibinin yaz transfer döneminde önceliği iki isme vereceği bu futbolcuların Lionel Messi ile birlikte Bernardo Silva olduğu kaydedildi.

Haberde, Barcelona'nın bu transferleri yapabilmek için maaş tablosunda yer açması gerektiği ifade edilirken takımdaki en yüksek maaşı alan isimlerden olan Sergio Busquets, Gerard Pique ve Jordi Alba ile yolların ayrılabileceğine dikkat çekildi.

İki oyuncunun da ara transfer döneminde takıma kazandırılma ihtimalinin düşük olması nedeniyle yaz transfer döneminin bekleneceği ve yönetimin, ekonomik olarak kulübü tekrar zor duruma sokmak istemediği ifade edildi.

MLS İDDİASI

Öte yandan geçtiğimiz gün Athletic'te yer alan haberde Lionel Messi'nin, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami ile görüştüğü ve anlaşma ihtimalinin daha önceki döneme göre arttığı belirtildi.

Bu sezon Paris Saint Germain formasıyla 17 maçta süre alan Lionel Messi 12 gol ve 13 asist kaydetti.

Barcelonan hedefindeki bir diğer isim Bernardo Silva ise 18 maçta forma giyerken 2 gol ve 5 asistle oynadı.