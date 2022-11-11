Büyük skandal ortaya çıktı. Lewandowski'nin koruması Neo-Nazi üyesiymiş

Polonya futbolu neo-nazi skandalıyla karşı karşıya kaldı.

Polonya basınında yer alan habere göre; Polonya Futbol Federasyonu'nun Barcelona'nın yıldız forveti Robert Lewandowski için atadığı yakın korumanın neo-nazi olduğu ortaya çıktı.

Dominik Grucha adındaki korumanın adam kaçırma, fuhuş ve faşizm suçlarıyla bilinen bir suç örgütüne üye olduğu savcılığın iddiasında yer aldı.

Polis, Lewandowski'nin korumasının evinde neo-faşist materyallere el koydu.

Lewandowski'nin korumasının, arkadaşları ile Nazi selamı vererek ellerini tutarken çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı.