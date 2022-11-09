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Barcelona Lewandowski'yi kaybetti maçı kazandı 

Barcelona 60 dakika 10 kişi oynadığı Osasuna deplasmanında 2-1 kazandı

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 08:21
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Barcelona Osasuna'yı deplasmanda yendi

Barcelona Lewandowski'yi kaybetti maçı kazandı 
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin 14. haftasında Barcelona, 60 dakika 10 kişi oynadığı maçta deplasmanda Osasuna'yı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 11. ve 30. dakikasında sarı kartlar gören Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski kırmızı kartla maçın büyük bölümünde takımını 10 kişi bıraktı.

Osasuna 6. dakikada David Garcia'nın golüyle yakaladığı 1-0'lık üstünlüğü ilk yarının sonuna kadar devam ettirdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Barcelona, 48. dakikada Pedri ile skora eşitliği getirdi.

Katalan takımının galibiyet golü 85. dakikada Raphinha'dan geldi.

Barcelona puanını 37'ye çıkararak, Katar'daki Dünya Kupası'ndan dolayı verilen arada ligi lider olarak kapatmayı garantiledi.

Osasuna ise 23 puanla 6.lıkta kaldı.

Bu arada profesyonel futbolcu kariyerini sonlandırdığı geçen hafta açıklayan 35 yaşındaki Gerard Pique, Barcelona formasıyla son kez kadroda yer aldığı ve yedek oturduğu maçın devre arasında hakeme itirazından dolayı kırmızı kart gördü.

Pique ilk yarı bittikten sonra takımların soyunma odasına gittiği sırada hakemle arasındaki diyaloğun ardından gördüğü kırmızı kartla, Barcelona tarihinde Pep Guardiola ve Hristo Stoichkov ile birlikte toplamda 8'er kezle kulüp tarihinde en çok kırmızı kart gören futbolculardan biri oldu.

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