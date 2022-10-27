Barcelona ne zaman kurtulur. Ertem Şener ve Ömer Üründül maç anlatmadığı zaman... Dünyanın en sakin adamı Orhan Uğuroğlu bile sinir hastası oldu

Şampiyonlar Ligi C grubunda dün Barcelona, evinde Bayern Münih'i ağırladı. Mücadeleyi Bayern Münih 3-0 kazandı ve Barcelona Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Karşılaşmanın gollerini Sadio Mane, Choupo-Moting ve Benjamin Pavard kaydetti.

EXXEN ekranında yayınlanan maça spiker Ertem Şener ve yorumcu Ömer Üründül'e gazeteci Orhan Uğuroğlu ve futbolseverlerden tepki geldi.

''KEYİFLİ BİR MAÇ SEYREDEMİYORUZ''

Orhan Uğuroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; ''Acun Ilıcalı, @acunilicali Şampiyonlar Ligini aldın ama profesyonel bir spiker ile bir yorumcu neden almadın? 16. Dakika oldu TRT'nin bedava yorumcusu ve spiker çıldırtıyor.

Keyifli bir maç seyredemiyoruz, az sonra masalları ile uyutacaklar bizi. Yazık değil mi paralarımıza?'' ifadelerini kullandı.

Daha sonra Uğuroğlu paylaşımının üstüne ''Barcelona- Bayern Münih maçını değil spiker yorumcu sohbetini dinliyoruz. @acunilicali'' yorumunu yaptı.

ERTEM ŞENER'İN LEWANDOWSKI YORUMU

Barcelona-Bayern Münih maçını anlatan Ertem Şener, mücadelede Lewandowski ile ilgili verdiği bilgi futbolseverlerin hoşuna gitmedi.

Katalan devinin golcüsü için, "Lewandowski'nin annesi voleybolcu, babası futbolcu, eşi karateci." ifadelerini kullanan Şener için sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı. Futbolseverler, Şener'in fazla detay bilgi verdiğini ve bu sırada maçı kaçırdığını savundu.

FUTBOLSEVERLER İSYAN ETTİ

Barcelona - Bayern Münih maçını izleyen futbolseverler de isyan etti.

İşte o paylaşımlar;