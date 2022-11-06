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Lewandowski şaşırttı: Barcelona, Pique'yi galibiyetle uğurladı

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Almeria'yı 2-0 mağlup etti. Pique gözyaşlarıyla veda etti

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 05:57
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Barcelona-Almeria maçında duygusal anlar

Lewandowski şaşırttı: Barcelona, Pique'yi galibiyetle uğurladı
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İspanya'da Barcelona'nın Almeria'yı 2-0 yendiği karşılaşmaya, son 15 yıldır Barcelona'da forma giyen Gerard Pique'nin profesyonel futbolcu kariyerini sonlandırması damgasını vurdu.

Katalan ekibinde takım kaptanı olarak ilk 11'de sahaya çıkan Pique, 83. dakikada yerini Andreas Christensen'e bırakarak, tribündeki 90 bin taraftarın alkışlarıyla Nou Camp'ta oyundan alındı. Pique'nin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Barcelona'da 616. maçına çıkan ve 30 kupa kazanan Pique, kulüp tarihinde en fazla maç oynayan 5. futbolcu oldu.

Maç öncesinde Barcelona'da tüm futbolcular, sırtlarında "Pique" ve göğüslerinde "Her zaman 3" (Pique'nin forma numarası) yazılı tişörtlerle ısınmaya çıkarken, Nou Camp stadında Pique'nin kariyeriyle ilgili video gösterildi.

Maç sonunda statta Pique için özel bir uğurlama yapıldı.

İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmada Barcelona'nın galibiyet golleri Ousmane Dembele (Dk. 48) ve Frenkie De Jong'dan (Dk. 62) geldi.

La Liga'da şimdiye kadar attığı 13 golle büyük farkla gol kralı yarışında önde giren Barcelonalı Robert Lewandowski 6. dakikada penaltı kaçırarak şaşırttı.

Barcelona aldığı galibiyetle puanını 34'e çıkararak, maç fazlasıyla Real Madrid'in (32) önünde liderliğe yükseldi.

Almeria ise 13 puanla 15. sırada yer aldı.

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