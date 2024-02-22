Arda Turan'ın soyunma odası videosu ortaya çıktı. Sosyal medya karıştı

Galatasaray üyesi olan Arda Turan, Eyüpspor'da başarılı bir sezon yaşıyor.

55 puanla en yakın rakibi Göztepe'ye 9 puan fark atan İstanbul temsilcisi, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak taraftarlarına da Süper Lig için moral verdi.

Kadrosunda Süper Lig deneyimi olan birçok ismi bulunduran kulüp, ''İşte bugün o büyük adımın ilk günü!'' başlığıyla bir video yayınladı.

SOSYAL MEDYA ADETA YIKILDI

Paylaşılan videoda Arda Turan'ın motivasyon konuşması yaparken görüldü.

Arda'nın hal ve hareketleri eski teknik direktörü Fatih Terim'i andırması ise dikkatlerden kaçmadı.

Genç teknik adamın da sözleri deneyimli çalıştırıcı Şenol Güneş'i hatırlattı.

Sosyal medyada videonun altına binlerce yorum yapıldı.

Özellikle Galatasaray taraftarları Arda Turan'ın hareketlerini Fatih Terim'e benzetti.

Diğer yandan geçtiğimiz günlerde Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan, Galatasaray Kulübü'nün üyesi olmuştu.

Arda Turan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Galatasaray ailesine teşekkür etmişti.