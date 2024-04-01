Barcelona'nın yıldızı çılgına döndü. Taraftarın üzerine yürüdü

Barcelona’nın sezon başında kadrosuna kattığı İnigo Martinez’in, Athletic Bilbao taraftarıyla yaşadığı gergin anlar sosyal medyada dikkat çekti.

Paylaşılan videoda, Martinez’in bir taraftarla tartıştığı görülüyor.

Barcelona formasıyla görülen İnigo Martinez, kendisine sözlü saldırıda bulunan genç bir Athletic Bilbao taraftarına karşılık vermek için aracını durdurdu ve onunla tartışmaya başladı.

Fiziksel bir karşılaşmadan kaçınan Martinez, olayın yatıştırılmasının ardından aracına geri döndü ve oradan ayrıldı.

Sezonun başında Athletic Bilbao’dan ayrılarak Barcelona’ya katılan İnigo Martinez, takımı adına toplam 19 maçta 1.161 dakika sahada kaldı.