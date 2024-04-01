Fenerbahçe AK Parti'ye 3 puan kaybettirdi

Damla Baylan
Fenerbahçe AK Parti'ye 3 puan kaybettirdi
Gazeteci Cem Küçük yerel seçimde büyük kan kaybına uğrayan AKP'nin Fenerbahçe yüzünden nasıl oylarının eridiğini açıkladı.

Cem Küçük seçim analizi sırasında gündem yaratn açıklamalarda bulundu.

TGRT'de seçim sonuçlarını yorumlayan Küçük, AKP'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç'in Fenerbahçe'ye yönelik ifadelerininin seçimde belirleyici olduğunu söyledi.

Cem Küçük, "Sen Fenerbahçe'ye şikeci dersen, laf edersen oda gelir sana (AKP'ye) 1-2-3 puan oy kaybettirir" dedi.

AKP ADAYI NE DEMİŞTİ?

Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra meydana gelen olayların ardından düzenlenen toplantıda, AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, Fenerbahçe'yi hedef almıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dair konuşan Genç, "Eğer olağanüstü genel kurul kararı alacaksan, 3 Temmuz'da şikeyle hakkını çaldığınız kupayı gündeme almanı isterim. 3 Temmuz 2011'den sonra, 'Fenerbahçe'yi 1. Lig'e düşürmeye gidiyorum' diyen de sensin. Ses kaydın bizde. Ama yapamazsınız bunu, şov yapıyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun. Tamamen şova dönük hareketleriniz" ifadelerini kullanmıştı.

SEÇİM SONRASI FLAŞ TWEET

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde beklenmedik sonuçlar ortaya çıktı. CHP'nin gösterdiği performans, AK Parti tarafında şaşkınlık yarattı. Bu durum, gazeteci Cem Küçük'ün sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

Küçük, özellikle Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde AK Parti'nin yaşadığı oy kayıplarını ele alırken, Fenerbahçe ile ilgili bir ayrıntıya dikkat çekti.

Paylaşımında, Fenerbahçe'ye 'şikeci' ithamında bulunan Trabzon'daki AK Parti adayına atıfta bulunan Küçük, "Herkes ne derse desin, Fenerbahçe'ye yapılan haksızlıkların seçim sonuçları üzerinde azımsanmayacak bir etkisi oldu." şeklinde bir yorumda bulundu.

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