Merkez Bankası'nın faiz kararı TV100 canlı yayını karıştırdı

Tv100'de yayınlanan Sağlı Sollu programına Hacı Yakışıklı ve Barış Yarkadaş damgasını vurdu. Merkez Bankası'nın faiz kararı programda masaya yatırıldı.

Milli Gazete'nin haberine göre, asgari ücretin dolar bazında eridiğini söyleyen Barış Yarkadaş, "Bankada bir kuruşu olmayan bir Allah'ın kulu şuanda bankada parası olanların kur kaynaklı faizini ödüyor. Bunun adalet neresinde? İktidar sırf bu yanlış politika yüzünden seçim kampanyası başlayana kadar faizi tek haneye, 9’lara indirmeyi tasarlıyor. Bu doların artması, euronun patlaması, Türk lirasının 0’a inmesi, vatandaşın alım gücünün azalması demektir." dedi.

"MİLLETİ DE O KADAR KÜÇÜMSEMEYİN"

Yarkadaş'ın "Bu yanlış politikadan vazgeçin. Vatandaş evine peynir alamıyor. Markette insanlar taneyle şeftali alıyor" sözleri üzerine Yakışıklı "Milleti de o kadar küçümsemeyin" diyerek yanıt verdi. Çağlar ise Yarkadaş'a yönelik "Erşan Şen 2 geldi" dedi. Yarkadaş ve Yakışıklı arasında yaşanan ekonomi tartışmasında stüdyoda sesler yükseldi.