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Kırıkkale'de pikap bariyerlere çarptı: 1 yaralı 

Kırıkkale'de bir pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 17:34
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Bariyerlere çarpan pikabın sürücüsü yaralandı

Kırıkkale'de pikap bariyerlere çarptı: 1 yaralı 
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İHA'nın haberine göre, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bariyerlere çarpan pikabın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yahşihan ilçesi Kırıkkale-Ankara Karayolu Irmak köyü mevkiinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Ferhat G. idaresindeki 34 NTV 78 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Ferhat G. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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