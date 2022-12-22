22 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Takla atan otomobil alev aldı: 2 yaralı

Tekirdağ’da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Takla atan otomobil, alev aldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 13:12
Takip Et

Bariyerlere çarpıp takla atan otomobil alev topuna döndü

Takla atan otomobil alev aldı: 2 yaralı
+
Aa
-

Tekirdağ’da bariyerlere çarparak takla atan otomobil, alev alev yanarak hurda yığınına dönüştü.

Olay, Edirne yolu üzeri Ergene ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametine seyreden E.E. idaresindeki 34 EGN 468 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kaza sonrası sürücü E.E. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ukrayna uyruklu A.O. isimli kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımı sonrası araçtan çıkarılan 2 yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yanan otomobil demir yığınına dönerken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
1
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
2
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
3
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
4
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
5
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
6
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
7
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu
﻿Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu
﻿Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu
﻿Bursa Gürsu SYDV geçici işçi alacak
﻿Bursa Gürsu SYDV geçici işçi alacak
﻿Bursa Gürsu SYDV geçici işçi alacak
﻿İzmir İzdoğa personel alacak
﻿İzmir İzdoğa personel alacak
﻿İzmir İzdoğa personel alacak
﻿'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın yeni sahte belgeleri ortaya çıktı
﻿'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın yeni sahte belgeleri ortaya çıktı
﻿'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın yeni sahte belgeleri ortaya çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.