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  • Bartın'daki maden faciasına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu paylaştı

Bartın'daki maden faciasına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Bartın'daki maden faciası ardından hastaneye kaldırılan yaralı madencilerin son durumu hakkında bilgi verdi.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 18:11
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Bartın'daki maden faciasına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu paylaştı
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Sağlık Bakanı Koca, "Maden ocağı patlamasında yaralananların durumu hakkında şu paylaşımda bulundu: Bartın’da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. 1 hasta entübasyondan çıktı. Diğer 4 hastanın durumu stabil"

SORUŞTURMAYI 6 SAVCI YÜRÜTÜYOR

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca maden ocağındaki patlamayla ilgili soruşturma kapsamında 6 savcı görevlendirildi. Soruşturmaya etki edecek nitelikte delillere ulaşılması amacıyla maden işletmesinin tüm dijital materyallerine ve belgelerine el konuldu. Olayla ilgili olarak maden, elektrik, jeoloji, jeofizik, makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyeti, bölgeye gelerek çalışmalarına başladı.

Soruşturma kapsamında müşteki, mağdur ve tanıkların beyanlarının alınması süreci Amasra Adliye Sarayı'nda devam ediyor. Zaman zaman Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ile Cumhuriyet savcıları ve bilirkişiler de maden sahasına gelerek incelemede bulunuyor.

Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim Cuma günü saat 18.15'te meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetti, 58 işçi sağ tahliye edildi, 11 madenci tedavileri için hastaneye sevk edildi. Yaralılardan 6'sı iki ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine gönderildi.

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