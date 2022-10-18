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  • Flaş. Bakan Dönmez'in Bartın konuşması istifa sesleriyle kesildi

Flaş. Bakan Dönmez'in Bartın konuşması istifa sesleriyle kesildi

Bakan Fatih Dönmez, Meclis'te Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasına ilişkin konuştuğu sırada, milletvekilleri bakanın konuşmasını "istifa" sesleriyle kesti.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 16:05
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Bakan Fatih Dönmez, Meclis'te Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasına ilişkin konuştuğu sırada, milletvekilleri bakanın konuşmasını ''istifa'' sesleriyle kesti

Flaş. Bakan Dönmez'in Bartın konuşması istifa sesleriyle kesildi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM’de Bartın'daki maden faciasıyla ilgili konuştu.

Bakan Dönmez'in konuşması sırasında Meclis’teki milletvekillerinden “istifa” sesleri yükseldi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Bartın’daki maden patlamasıyla ilgili “bilgilendirme” yapan Bakan Dönmez’in sesi, milletvekillerinin “istifa” çağrısıyla kesildi.

Bakan Dönmez konuşma yaptığı sırada Meclis’teki milletvekilleri “İstifa”, “İstifa et” şeklinde bağırdı.

41 MADEN İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Bartın’ın Amasra ilçesinde  kömür madeninde yaşanan grizu patlaması nedeniyle 41 işçi hayatını kaybetti.

Madende yaşanan faciaya ilişkin soruşturmalar sürerken, dosya için 6 savcının görevlendirildiği bildirildi.

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vatandaş
18.10.2022 17:17
istifa etmekde bir erdemliktir bence  
 
AKM
18.10.2022 17:04
niye bakan istifa etsinki bulacaklar garibanın birisini canına okuyacaklar öyle istifa diye bir mekanizmamız yok  
 
Tekin Ertürk
18.10.2022 16:43
Ulan, akp ve mhp seçmeni. AHZAP suresinden başlayıp, yüce Kuran'ı okuyup, TÖVBE edip, bir daha o partilere oy vermeyin.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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