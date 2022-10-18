Flaş. Bakan Dönmez'in Bartın konuşması istifa sesleriyle kesildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM’de Bartın'daki maden faciasıyla ilgili konuştu.
Bakan Dönmez'in konuşması sırasında Meclis’teki milletvekillerinden “istifa” sesleri yükseldi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Bartın’daki maden patlamasıyla ilgili “bilgilendirme” yapan Bakan Dönmez’in sesi, milletvekillerinin “istifa” çağrısıyla kesildi.
Bakan Dönmez konuşma yaptığı sırada Meclis’teki milletvekilleri “İstifa”, “İstifa et” şeklinde bağırdı.
41 MADEN İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Bartın’ın Amasra ilçesinde kömür madeninde yaşanan grizu patlaması nedeniyle 41 işçi hayatını kaybetti.
Madende yaşanan faciaya ilişkin soruşturmalar sürerken, dosya için 6 savcının görevlendirildiği bildirildi.
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