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Sağlık ocağında aşkı buldular! 90 yaşındaki gelin ile 77 yaşındaki damat evlendi

Avcılar'da 90 yaşındaki Habibe Özdemir ile 77 yaşındaki Muharrem Erdoğan, sağlık ocağında başlayan arkadaşlıkları ilerleyen zamanlarda aşka dönüştü. Birbirlerini beğendiklerini söyleyen çift nikah masasında oturdu.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 09:38
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Sağlık ocağında tanıştılar! 90 yaşındaki gelin ile 77 yaşındaki damat aşkı buldu

Sağlık ocağında aşkı buldular! 90 yaşındaki gelin ile 77 yaşındaki damat evlendi
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DHA

Cihangir Mahallesi'nde tek başına yaşayan  4 çocuk babası 77 yaşındaki PTT'den emekli Muharrem Erdoğan ile aynı mahallede oturan 90 yaşındaki daha önce evlilik yapmayan Habibe Özdemir, 7 yıl önce sağlık sorunları için gittikleri aile sağlığı merkezinde tanıştı. Görüşmeye başlayan Özdemir ile Erdoğan çifti hayatlarını birleştirme kararı aldı. Çift nikah masasına oturdu.

 

Sağlık ocağında tanıştılar! 90 yaşındaki gelin ile 77 yaşındaki damat nikah masasında - Resim : 1


BİRBİRİMİZİ SEVDİK, BEĞENDİM, OLDU
Çift, Avcılar Belediyesi'ne başvurarak, evlenmek istediklerini bildirirken, nikahlarını Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin kıymasını istedi. Nikah masasına oturan çiftin nikah şahitliklerini Cihangir Aile Sağlığı Merkezi görevlileri yaptı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli yaşlı çiftin nikahlarını kıyarken, evlilik cüzdanını da 90 yaşındaki gelin Habibe Özdemir'e verdi. Habibe Özdemir, evlilik teklifinin kendisinden geldiğini belirterek, "Birbirimizi sevdik. Sevdim, beğendim, oldu" diye konuştu. Avcılar Belediye Başkanı Başkan Hançerli "Bugün çok özel bir nikah kıydık, onlar çok heyecanlı. Onların heyecanı bize de bulaştı" dedi. 

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