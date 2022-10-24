Sağlık ocağında aşkı buldular! 90 yaşındaki gelin ile 77 yaşındaki damat evlendi

DHA

Cihangir Mahallesi'nde tek başına yaşayan 4 çocuk babası 77 yaşındaki PTT'den emekli Muharrem Erdoğan ile aynı mahallede oturan 90 yaşındaki daha önce evlilik yapmayan Habibe Özdemir, 7 yıl önce sağlık sorunları için gittikleri aile sağlığı merkezinde tanıştı. Görüşmeye başlayan Özdemir ile Erdoğan çifti hayatlarını birleştirme kararı aldı. Çift nikah masasına oturdu.



BİRBİRİMİZİ SEVDİK, BEĞENDİM, OLDU

Çift, Avcılar Belediyesi'ne başvurarak, evlenmek istediklerini bildirirken, nikahlarını Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin kıymasını istedi. Nikah masasına oturan çiftin nikah şahitliklerini Cihangir Aile Sağlığı Merkezi görevlileri yaptı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli yaşlı çiftin nikahlarını kıyarken, evlilik cüzdanını da 90 yaşındaki gelin Habibe Özdemir'e verdi. Habibe Özdemir, evlilik teklifinin kendisinden geldiğini belirterek, "Birbirimizi sevdik. Sevdim, beğendim, oldu" diye konuştu. Avcılar Belediye Başkanı Başkan Hançerli "Bugün çok özel bir nikah kıydık, onlar çok heyecanlı. Onların heyecanı bize de bulaştı" dedi.