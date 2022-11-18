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Gelin damadın elini tutarak halay çekmek isteyen kadına saldırdı

Düğünde damadın yanında halay çekmek isteyen kadına gelin saldırdı. Kamera kayıtlarına yansıyan o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 13:46
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Gelin damadın elini tutarak halay çekmek isteyen kadına saldırdı

Gelin damadın elini tutarak halay çekmek isteyen kadına saldırdı
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TELE1'de yer alan bilgilere göre, düğünde halay çekildiği sırada, bir kadın ısrarlı bir şekilde damadın elini tutarak halay çekmek istedi. 

Durumu fark eden gelin kadın ile tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra ise kavgaya dönüştü. Gelin, damadın elini tutmakta ısrarcı olan kadına saldırdı.

O onlar kamera kayıtlarına yansıdı. Gelin kadına saldırırken, halaya katılan erkekler de yumruk yumruğa kavga etti.

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