Gelin damadın elini tutarak halay çekmek isteyen kadına saldırdı

TELE1'de yer alan bilgilere göre, düğünde halay çekildiği sırada, bir kadın ısrarlı bir şekilde damadın elini tutarak halay çekmek istedi.

Durumu fark eden gelin kadın ile tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra ise kavgaya dönüştü. Gelin, damadın elini tutmakta ısrarcı olan kadına saldırdı.

O onlar kamera kayıtlarına yansıdı. Gelin kadına saldırırken, halaya katılan erkekler de yumruk yumruğa kavga etti.