Başakşehir Kulübü satılıyor. Bakın kim alıyor?

Süper Lig'de şampiyonluk da yaşan Medipol Başakşehir Kulübü'nün satışının gündemde olduğu ileri sürüldü.

Ajansspor'un haberine göre; Süper Lig'de daha önce 2019-2020 sezonunda şampiyonluk da yaşayan Medipol Başakşehir'in satışı için ilk teklifin yapıldığı iddia edildi.

Habere göre; Alman kulübü Borussia Mönchengladbach'ın yatırımcısı olduğu şirketin Medipol Başakşehir'in yüzde 40'lık hissesini satın almak için resmi teklif yapığı öğrenildi.

Haberde Alman yetkililerin hafta sonunda İstanbul'a gelerek Başakşehirli yöneticilerle ilk görüşmeyi yaptığı da bildirildi.

Türkiye'de satılan ilk Türk kölübü Göztepe olmuştu. Sarı-Kırmızılı ekibin 70'lik hissesi Danimarka şirketi Sport Republic'e satılmıştı.