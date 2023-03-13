Emre Belözoğlu'nun edilen küfürlere 'Benden önce kimsenin elini tutmamış eşim var' savunması pes dedirtti. Kenan Başaran isyan etti

Süper Lig'de Başakşehir, dün sahasında Beşiktaş ile karşılaştı.

Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş taraftarının kendisine ve ailesine yönelik küfürlere sert tepki gösteren Belözoğlu, "Babamdan önce başkasının elini tutmamış bir annem ve benden önce kimsenin elini tutmamış bir eşim var. Şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var. Önce bir dönsünler de kendilerine baksınlar.'' şeklinde konuştu.

''KABUL EDİLEMEZ VE VAHİMDİR''

Gazeteci Kenan Başaran, Emre Belözoğlu'nun bu sözlerine yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Başaran paylaşımında, ''Belözoğlu'nun ailesine küfür ne kadar kabul edilmezse, şu 'benden önce kimsenin elini tutmamış kadın ' ifadesi de o kadar kabul edilemez ve vahimdir!'' ifadelerini kullandı.

İşte Belözoğlu'nun maç sonu açıklamaları;

"Beşiktaş büyük bir camia. Beşiktaş taraftarına yakışmıyor, bizim de ailemiz, annemiz var. Kendilerine yakıştırıyorlar, yakışmıyor. Tertemiz bir annem, eşim var. Beşiktaş'a gönül verenler hassaslardır, yakışmadı."

"Bizim öyle bir terbiyesizliğimiz olmadı. Buraya gelenler, ahlaktan ve çok ağır olacak belki ama haysiyetten yoksun. Bu tavırla olmaz. Böyle taraftarlık da olmaz. Beşiktaş'ı ve Şenol Hoca'yı tebrik ederim. Söyleyebileceğim şey bu."

“Bu maça iki kızımı getirdim. Sağ olsun bizimkiler de bizim çocukları oraya yakın koydular. Çocuklar 30-35 dakika küfür dinlediler. 8 ve 5 yaşlarında kızım var. Beşiktaş taraftarı özünde benim de tanıdığım çok dostum var. Özellikle 1 ay önce ülkenin yaşadığı en büyük felaketi yaşamış ülkenin Emre Belözoğlu’na küfrediyorsa nasip işidir, haysiyet de nasip işidir.

Ne insanlık ne haysiyetten nasibini aldığını düşünmüyorum. Annem var, babamdan başka kimsenin elini tutmamış. Şeref istiyorlarsa bu bizde fazlasıyla var. Kendilerini gidip aynada kontrol etsinler. Hepsinin annelerinin ellerinden öpmesini istiyorum. Anneler bu ülkede insanlar adına en değerli varlıktır. Hepsi anneme, eşime ettikleri küfürden sonra annesinin elini öpsün, varsa eşlerine sarılsın”