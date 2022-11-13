13 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'a 7-0 mağlup olan Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun hatalarını açıkladı. Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı yaz

Galatasaray'a 7-0 mağlup olan Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun hatalarını açıkladı. Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı yazdı

Galatasaray, Süper Lig'de Başakşehir'i 7-0 mağlup etti.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 09:56
Takip Et

Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı yazdı. Galatasaray'a 7-0 mağlup olan Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun hatalarını açıkladı

Galatasaray'a 7-0 mağlup olan Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun hatalarını açıkladı. Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı yazdı
+
Aa
-

TANSU SARI

Galatasaray Başakşehir maçı öncesi

Çocukluğunu bildiğim 

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu 

Birlikte yol aldığı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a

Aşırı bir şekilde övgüler yağdırdı..

beIN Sports maç öncesi yayınında

Açıkçası bu garip ve abartılı övgüye anlam veremedim..

Maç kadrolarına baktığımda da

Başakşehir'in 11'i bana çok garip geldi...

Zira kazanmak isteyen bir Emre Belözoğlu

Santrfor olarak Stefano Okaka ile başlar;

Bandırmaspor'dan gelen Philippe Keny'den medet ummazdı...

Orta saha kurgusu da garipti Başakşehir'in...

Danijel Aleksic varken neden Berkay Özcan'la başladı anlamak zor...

Sol tarafta Sacha Boey'i her an bozabilecek Serdar Gürler varken

Mounir Chouiar tercihi de bence yanlıştı...

Zaten Malatyaspor'da ön libero olarak oynayan

Ancak ne hikmetse Başakşehir'de stopere çekilen Youssouf Ndayishimiye

Sanki Galatasaray'ın 12'nci oyuncusu gibiydi..

Bütün gollerde yaptığı yerde gereksiz boş kaymaları;

Lucas Torreira'ya yaptığı gereksiz penaltı;

Milot Rashica'nın üçüncü gol öncesi içeri çevirdiği topta

Ellerini arkasında bağlayıp kalecisi Muhammet Şengezer'i avlaması

Burundili Youssouf Ndayishimiye'ye eksi puan yazdırdı....

Hani Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; Youssouf Ndayashimiye'ye

"Seni ara transferde veya seni Galatasaray'a alacağım;

Koltuğum sallantıda; hadi göreyim seni" dese 

Ancak bu kadar olabilirdi...

Tabii kimseyi itham etmiyorum ancak

Bir stoperin bu kadar yerde boşa kaydığını

İlk kez gördüm...

Galatasaray da Kerem Aktürkoğlu'yla 3

Mauro Icardi; Dries Mertens ve Abdülkerim Bardakçı'yla 1'er

Youssouf Ndayishimiye'nin kendi kalesine attığı gollerle maçı 7-0 kazanmayı bildi...

Galatasaray orta sahasında Lucas Torreira'nın yanında Sergio Oliveira oynarsa

Takımın orta sahadaki direnci artıyor...

Dries Mertens'in daha serbest adam gibi oynaması;

Kerem Aktürkoğlu'yla liderlik savaşına girmemesi 

Galatasaray için olumlu puanlar....

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun; 

46'da Danijel Aleksic ve Deniz Türüç gibi iki solağı oyuna atması

Sahada bir başka sol ayaklı Bertrand Traore de varken oldukça garipti...

Emre Belözoğlu Başakşehir'i saha içi ve saha dışında çok kötü yönetti

Sonucunu da 7-0'lık hüsranla aldı....

Galatasaray 29 puanlı lider Fenerbahçe'nin ardından 

27 puanla ikinci sıraya yerleşirken

Dünya Kupası arasına da moralli girdi...

Okan Buruk ve Galatasaraylı futbolcuları kutluyor

Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'ine de önümüzdeki maçlarda başarılar diliyorum..

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
1
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
2
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
3
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
﻿Bir lider rakiplerini ezdi geçti
4
﻿Bir lider rakiplerini ezdi geçti
﻿Bir lider rakiplerini ezdi geçti
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
5
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
6
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
﻿Doğmamış Kovid varyantına isim: Pi
7
﻿Doğmamış Kovid varyantına isim: Pi
﻿Doğmamış Kovid varyantına isim: Pi
﻿Anne karnındaki bebek üşüyor mü?
﻿Anne karnındaki bebek üşüyor mü?
﻿Anne karnındaki bebek üşüyor mü?
﻿Bebeklerdeki o hastalığa çok dikkat
﻿Bebeklerdeki o hastalığa çok dikkat
﻿Bebeklerdeki o hastalığa çok dikkat
﻿Rıdvan Dilmen: Jesus büyük bir hata yaptı
﻿Rıdvan Dilmen: Jesus büyük bir hata yaptı
﻿Rıdvan Dilmen: Jesus büyük bir hata yaptı
﻿Erdoğan'ın yerine vekalet edecek isim belli oldu 
﻿Erdoğan'ın yerine vekalet edecek isim belli oldu 
﻿Erdoğan'ın yerine vekalet edecek isim belli oldu 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.