Galatasaray'a 7-0 mağlup olan Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun hatalarını açıkladı. Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı yazdı

TANSU SARI

Galatasaray Başakşehir maçı öncesi

Çocukluğunu bildiğim

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu

Birlikte yol aldığı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a

Aşırı bir şekilde övgüler yağdırdı..

beIN Sports maç öncesi yayınında

Açıkçası bu garip ve abartılı övgüye anlam veremedim..

Maç kadrolarına baktığımda da

Başakşehir'in 11'i bana çok garip geldi...

Zira kazanmak isteyen bir Emre Belözoğlu

Santrfor olarak Stefano Okaka ile başlar;

Bandırmaspor'dan gelen Philippe Keny'den medet ummazdı...

Orta saha kurgusu da garipti Başakşehir'in...

Danijel Aleksic varken neden Berkay Özcan'la başladı anlamak zor...

Sol tarafta Sacha Boey'i her an bozabilecek Serdar Gürler varken

Mounir Chouiar tercihi de bence yanlıştı...

Zaten Malatyaspor'da ön libero olarak oynayan

Ancak ne hikmetse Başakşehir'de stopere çekilen Youssouf Ndayishimiye

Sanki Galatasaray'ın 12'nci oyuncusu gibiydi..

Bütün gollerde yaptığı yerde gereksiz boş kaymaları;

Lucas Torreira'ya yaptığı gereksiz penaltı;

Milot Rashica'nın üçüncü gol öncesi içeri çevirdiği topta

Ellerini arkasında bağlayıp kalecisi Muhammet Şengezer'i avlaması

Burundili Youssouf Ndayishimiye'ye eksi puan yazdırdı....

Hani Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; Youssouf Ndayashimiye'ye

"Seni ara transferde veya seni Galatasaray'a alacağım;

Koltuğum sallantıda; hadi göreyim seni" dese

Ancak bu kadar olabilirdi...

Tabii kimseyi itham etmiyorum ancak

Bir stoperin bu kadar yerde boşa kaydığını

İlk kez gördüm...

Galatasaray da Kerem Aktürkoğlu'yla 3

Mauro Icardi; Dries Mertens ve Abdülkerim Bardakçı'yla 1'er

Youssouf Ndayishimiye'nin kendi kalesine attığı gollerle maçı 7-0 kazanmayı bildi...

Galatasaray orta sahasında Lucas Torreira'nın yanında Sergio Oliveira oynarsa

Takımın orta sahadaki direnci artıyor...

Dries Mertens'in daha serbest adam gibi oynaması;

Kerem Aktürkoğlu'yla liderlik savaşına girmemesi

Galatasaray için olumlu puanlar....

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun;

46'da Danijel Aleksic ve Deniz Türüç gibi iki solağı oyuna atması

Sahada bir başka sol ayaklı Bertrand Traore de varken oldukça garipti...

Emre Belözoğlu Başakşehir'i saha içi ve saha dışında çok kötü yönetti

Sonucunu da 7-0'lık hüsranla aldı....

Galatasaray 29 puanlı lider Fenerbahçe'nin ardından

27 puanla ikinci sıraya yerleşirken

Dünya Kupası arasına da moralli girdi...

Okan Buruk ve Galatasaraylı futbolcuları kutluyor

Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'ine de önümüzdeki maçlarda başarılar diliyorum..