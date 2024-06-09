Başından vurulmuş halde yol kenarında ölü bulundu

Olay, öğleden sonra saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir sokakta gerçekleşti. Çevre sakinlerinin bir kişinin hareketsiz yattığını fark etmesi üzerine durum hemen 112 Acil Servis'e bildirildi. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, Küçük'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini doğruladı. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, Küçük'ün üzerindeki silahın kendisine ait olduğu ve intihar ihtimalinin yüksek olduğu değerlendiriliyor. Olay yerinde yapılan detaylı incelemelerin ardından Küçük'ün bedeni, adli tıp işlemleri için hastane morguna nakledildi. Soruşturma devam ederken, olayın detaylarına dair yeni bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor.