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Hemen e-Devlet'e girip bu bilgiyi değiştirin. Uzmanlar uyardı

Vatandaşları kandırarak paralarını almaya çalışan dolandırıcıların uyguladığı yöntemler gün geçtikçe artıyor. Ancak uzmanlar E-Devlet'te yapacağınız bir değişiklikle bazı dolandırıcılık tuzaklarından kurtulmanın mümkün olduğunu söylüyor…

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 19:51
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Uzmanlar ev sahiplerini uyardı. Hemen e-Devlet'e girip tapu bilgilerini güncelleyin

Hemen e-Devlet'e girip bu bilgiyi değiştirin. Uzmanlar uyardı
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Uzmanlar dolandırıcıların tapudaki büyük oyununa e-Devlet’teki çok önemli bir değişiklikle engel olunabileceğini açıkladı.

Üzerinde tapu kaydı olan herkesin mutlaka bu bilgiyi e-Devlet üzerinden güncellenmesi gerektiği belirtildi. Aksi halde kimlik bilgilerinize ulaşan dolandırıcılar haberiniz olmadan evinizi bile satabilir. İşte e-Devlet üzerinden tapu bilgilerinde yapmanız gereken o güncelleme!

E- DEVLET'E GİRİP GÜNCELLEYİN

e-Devlet’e girip arama butonuna ‘tapu telefon bilgileri’ yazmanız yeterli. Karşınıza gelen ekranda ‘Tapu sisteminde daha önce kayıtlı bir telefon numaranız bulunmamaktadır’ uyarısı görüyorsanız tehlike altındasınız demektir. Ekranda görünen ‘telefon numarası kaydet’ seçeneğine tıklayarak bilgilendirme metnini onaylamanız ve telefon numaranızı eklemeniz gerekiyor.

Telefonunuza gelen doğrulama kodunu ekrana girerek kayıt işlemini tamamlıyoruz. Bunları yapmanız halinde artık tapuda sahte kimlik ve sahte vekalet ile adınıza en ufak bir başvuru yapıldığında telefonunuza mesaj gelecektir.

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