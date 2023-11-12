Adana Demirspor'u Ertaç Özbir kurtardı. Fenerbahçe karşısında panter kesildi. Müthiş istatistik

Mirza Şeker, Trendyol Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını yazdı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Adana Demirspor'u Ertaç Özbir kurtardı. Fenerbahçe karşısında panter kesildi. Müthiş istatistik

Ligde ve Avrupa'da çıktığı iki maçı üst üste kaybeden Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında galibiyet peşindeydi.
Adana Demirspor ise, bu sezon evinde oynadığı maçların hiçbirini kaybetmedi ve bu seriyi sürdürmek için sahaya çıktı.
Taraftar stadı doldurdu ve takımını büyük bir coşkuyla takımını destekledi.
Karşılaşma oldukça tempolu başladı.
FENERBAHÇE TEHLİKELERİ!
Sarı-lacivertliler, baskıyı kurdu ve ilk 15 dakikada 4 net pozisyon yakaladı.
Bunların hepsinde kaleci Ertaç Özbir başarılı oldu.
Yaptığı kurtarışlarla Fenerbahçe'ye geçit vermedi.
İLK YARININ HAKİMİ FENERBAHÇE
Adana Demirspor ilk yarıyı isabetsiz şutla tamamlarken, Fenerbahçe oyuna üstünlüğünü koydu ve herşeyi yaptı.
Ancak tek eksik olan şey goldü.
Ertaç Özbir'in müthiş performansı Fenerbahçe'nin planlarını bozdu.
İlk yarıya dair bir diğer detay ise Adana ekibinin yüzde 56'ya yüzde 44'lük topla oynama oranında üstün olmasıydı.
Kanatlardan etkili gelmeye çalışan Adana Demir izledik ilk 45 dakikada.
ADANA DEMİR DAHA ETKİLİ BAŞLADI
İkinci yarıya daha etkili başlayan taraf ev sahibi oldu.
Gravillon'un pozisyonu direğe takıldı, Adana Demir gole çok yaklaştı.
ADANA'DA SAKATLIK: ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Defansın kilit isimlerinden Adana Demirsporlu Gravillon, topu uzaklaştırmak isterken adele sakatlığı yaşadı ve kendini yere bıraktı.
Oyuna devam edemeyen Gravillon yerine Stambouli oyuna girdi. Bir diğer taraftan Balotelli'de Niang'ın yerine oyuna dahil oldu.
Kluivert, hücum planlarında değişiklik yaptı.
ORTALIK KARIŞTI!
Maçın son bölümünde Belhanda ve Oosterwolde arasındaki pozisyon, gergin anlara sahne oldu.
Adana Demirspor futbolcuları, bir anda olay yerinde bitti ve kavgayı ayırmaya çalıştılar.
Kısa süreli gerginlik sonrası maç kaldığı yerden devam etti.
GOL GELDİ ANCAK OFSAYT
Fenerbahçe, maçın 86. dakikasında Tadic'le golü buldu ancak oyuna yeni giren Batshuayi ofsayttaydı.
Halbuki çok da güzel pas yollamıştı Tadic'e.
KAZANAN ÇIKMADI
Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı 0-0 sona erdi ve iki takımında galibiyet hasreti 2 maça çıktı.
Mavi şimşekler, mücadeleyi isabetli şut atamadan bitirdi ve evinde yakaladığı bu istatistik dikkatimi çekti.
Maçın en iyilerinden Ertaç Özbir, belki de Adana Demirspor'a 1 puanı kopardı aldı.
Bu sonuçla 31 puana çıkan ve Galatasaray'la puanını eşitleyen Fenerbahçe, averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Milli aradan sonra Süper Lig'de durumlar nasıl ilerleyecek merak konusu...

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