Basketçi Buğrahan Tuncer’le haziranda evlenecek. Eda Ece'nin ilginç düğün isteği damadı şaşkına çevirdi

Geçtiğimiz günlerde aile arasında nişan yapan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çifti ile ilgili alışılmışın dışında bir bilgi ortaya çıktı. Günaydın yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesinde Eda Ece'nin düğün masraflarını kendisinin karşılamak istediğini yazdı.

İşte Bülent Cankurt’un Eda Ece ile ilgili o yazısı:

Beş yıldır flört ettiği basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 20 Haziran'da Boğaz'da lüks bir otelde evlenecek olan Eda Ece'nin, düğününü kendisinin yapacağını öğrendim!

Düğünü erkek tarafı yapar ama Eda Ece niye bu işe soyundu diye merak edip araştırdım. Güzel oyuncu, dillere destan bir düğün istiyormuş ve müstakbel damada demiş ki; "Düğünü ben yapayım, bütün masrafları ben karşılayayım. Sen yaparsan beni kısıtlayabilirsin, istediğim şeyler olmazsa da üzülürüm, üzülünce de seni üzerim."

Buğrahan Tuncer, "Tamam, karışmıyorum" demiş ama bu durum bir gerginlik yaratmış. Bunun altında ezilmek istemeyen Tuncer, Ece'ye düğün hediyesi olarak, Bodrum'dan 30 milyon liraya villa almış da gerginlik sona ermiş.

Eda Ece, nasıl bir düğün hazırlıyor ve kaç para harcayacak bilmiyorum ama bence damat bu işten zararlı çıkmış!

Düğünü yapsaydı, herhalde 30 milyon liradan daha az para harcardı! Neyse inşallah gönüllerine göre bir düğün olur ve bir ömür mutlu olurlar.

