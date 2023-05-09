Eda Ece düğün masrafları iddialarına yanıt verdi

Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 20 Haziran'da nikah masasına oturacak Eda Ece'nin, düğün masraflarını kendisinin karşılamak istediği iddia edildi. Duruma öfkelenen Ece "Allah herkese bendeki vicdandan versin. Kusura bakmayın bu konuda elime su dökemezsiniz" dedi.

Eda Ece düğün masrafları iddialarına yanıt verdi

Yasak Elma’da Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece, şimdilerde evlilik telaşı yaşıyor.

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Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 5 yıldır birlikte olan Ece, geçtiğimiz günlerde nişanlandı.

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20 Haziran'da nikah masasına oturmaya hazırlanan genç çiftin, görkemli bir düğün töreni hazırlığında olduğu öğrenildi.

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Bu süreçte birçok iddia da ortaya atıldı. Bunlardan biri de, Ece'nin düğün masraflarını kendisinin karşılamak istediği yönünde. Tuncer'in de bu duruma bozularak Ece'ye düğün hediyesi olarak Bodrum'dan 30 milyon liraya villa aldığı belirtildi.

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İddialar gündemdeki yerini korurken, Eda Ece'den sert bir açıklama geldi.
Yapılan paylaşımlara öfkelenen genç oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yalandı.

"ELİME SU DÖKEMEZSİNİZ"

Ece, şu ifadelere yer verdi:

Bu kadar önemli bir haftada gereksiz bir haberle gündem olmak istemezdim. Aklım fikrim ülkemde şu anda. Kendimde bile değil. Umarım herkes benim kadar insandır. Ben kimseyi yargılamam, kimseye çirkin demem, kimseyi hor görmem, kimseyi ezmem her yaştan her durumdan çalıştığım arkadaşlık ettiğim insan vardır. Her insana saygı sevgi gösteririm. Bu özelliğimle de gurur duyuyorum. Allah herkese bendeki vicdandan versin. Kusura bakmayın bu konuda elime su dökemezsiniz. Bu ruhtan, kalpten insanın hamurundan gelir. Keşke muhatabınız hep ben olsam benden kimseye bir zarar gelmez, negatiflik yaratmaktan nefret ederim. Sevgiler çok uzamasın.

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