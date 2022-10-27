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TTB Başkanı Fincancı için tutuklama talebi

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Fincancı tutuklama talebiyle mahkeme sevk edildi.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 12:12
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TTB Başkanı Şebnem Fincancı için tutuklama talebi

TTB Başkanı Fincancı için tutuklama talebi
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı.

İstanbul Kadıköy'deki evinde gözaltına alınan Fincancı, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. emniyetteki işlemleri bu sabah sona eren Fincancı, adliyeye sevk edildi.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklama talebiyle Sulh Ceza’ya sevk edildi.

''GÖREVİNE SON VERİLSİN'' TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şebnem Korur Fincancı'nın TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesini de talep etti.

NE OLMUŞTU?

Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında ''kimyasal silah kullandığını'' iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti.

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hacı ali
27.10.2022 12:50
kanıtlarsın önüne koyarsın hic birşey ortada yok at iceri sıfırla oglum  
 
FİNCAN
27.10.2022 12:32
Fincanı taştan. Kimler savunursa onlarda haindir.  
 
TSK ya DİL UZATAMAZSIN
27.10.2022 12:26
Resmen hainlik. Haddini bileceksin. Hukuk şöyle de böyle de başlarlar şimdi. Tutuklanda aklın başına gelsin.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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