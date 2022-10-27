TTB Başkanı Fincancı için tutuklama talebi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı.
İstanbul Kadıköy'deki evinde gözaltına alınan Fincancı, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. emniyetteki işlemleri bu sabah sona eren Fincancı, adliyeye sevk edildi.
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklama talebiyle Sulh Ceza’ya sevk edildi.
''GÖREVİNE SON VERİLSİN'' TALEBİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şebnem Korur Fincancı'nın TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesini de talep etti.
NE OLMUŞTU?
Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında ''kimyasal silah kullandığını'' iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti.
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