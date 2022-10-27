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  • TTB Başkanı Fincancı’nın evinden çıkan mermiler sonrası Genel Sekreter Bulut güldüren savunma yapmıştı. Evinden çıkan G3

TTB Başkanı Fincancı’nın evinden çıkan mermiler sonrası Genel Sekreter Bulut güldüren savunma yapmıştı. Evinden çıkan G3 mermileri dedesininmiş

TSK’ya attığı kimyasal silah iftirası sonrası tutuklanan TTB Başkanı Fincancı’nın evinden çıkan mermileri genel sekreter Bulut, "Dededen ve atadan kalan birkaç mermi” şeklinde savunmuştu.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 17:56
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TTB Başkanı Fincancı’nın evinden çıkan mermiler sonrası Genel Sekreter Bulut güldüren savunma yapmıştı. Evinden çıkan G3 mermileri dedesininmiş

TTB Başkanı Fincancı’nın evinden çıkan mermiler sonrası Genel Sekreter Bulut güldüren savunma yapmıştı. Evinden çıkan G3 mermileri dedesininmiş
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Türk Tabipleri Birliği Başkanı (TTB) Şebnem Korur Fincancı, Türk askerinin PKK'ya yönelik kimyasal silah kullandığı iftirasını atmıştı.

Bu çirkin iftiradan sonra başlatılan soruşturma sürecinde Şebnem Korur Fincancı, dün gözaltına alınıp, bugün adliyeye sevk edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Fincancı'nın evinde arama yapıldı.

KALAŞNİKOF MERMİLERİ BULUNDU
Yapılan aramada, Fincancı'nın kütüphanesinde örgütsel bir kitap ile tabanca ve kalaşnikof mermileri ele geçirildi.

"EĞİTİM MATERYALİ OLARAK KULLANABİLECEK FİŞEKLER"
Gözaltı haberiyle ilgili konuşan Fincancı'nın avukatı Meriç Eyüboğlu, "Fişekler babasından kalan ruhsatlı silaha ait. Babasının ölümü sonrasında, yani 14 yıl önce, bu silahı tutanak karşılığı karakola teslim etmiş, belli ki silaha ait bir adet fişek kutusu gözden kaçmış. 14 yıl geçtiği için Şebnem Hoca'nın ayrıntıları hatırlaması elbette mümkün değil. Yanı sıra adli tıp uzmanı bir akademisyen olarak eğitim materyali olarak kullanabilecek fişekler ‘örgüt materyali’ diye lanse ediliyor, paylaşılıyor." dedi.

Gözaltının ardından basın toplantısı düzenleyen Türk Tabipleri Birliği ve meslek örgütleri, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın ifadesinin alınıp serbest bırakılmasını talep ettiklerini bildirdi.

"MERMİLER DEDEDEN KALMA"
Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut, Fincancı'nın gözaltına alındığı süreçte evindeki aramalarda bulunan 7.62 mermilerin dededen kalma olduğunu iddia etti.

"HOCAMIZIN AİLESİNDE BÖYLE KOLEKSİYON MALZEMELERİ VAR"
Mermilerin atadan kalma olduğunu söylen Vedat Bulut, "Dededen ve atadan kalan birkaç mermiyi kriminalize ederek sunmak son derece yanlış. Kınıyoruz. Hepinizin bilmenizi istediğimiz şey o. Hocamızın ailesinde böyle bir koleksiyon malzemeleri var." diye konuştu.

 

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hacı ali
27.10.2022 18:59
sıfırlamakta fayda var yardıma geliyorlar ev alsak olurmu bilmem ne konaklarında  
 
mert
27.10.2022 18:26
G3 MERMİSİNİ NASIL KULLANACAK TSK ENVATERİNDEKİ G3 TÜFEĞİ LAZIM. G3 MERMİSİNİ SAPANLA MI ATACAK. BOŞ İŞ BUNLAR.  
 
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