Bastır parayı 4 yıl değil 4 günde al diplomayı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 10 yılda uğraşıp, didinip eğitimin paydaşları olan sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini dahi almadan tek başına hazırlattığı çalışmayı kendisi onayladı ve kendisi yürürlüğe aldı:

- Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli…

Bu yeni model ilk meyvesini de verdi: Bastır parayı 4 günde al diplomayı.

Şaka değil, gerçek bir web sayfası var:

- https://www.diplomasec.com/

Açıklamalar özetle şöyle;

“Hayattaki çeşitli engeller nedeniyle diploma sahibi olmak mümkün olmayabilir. İşte tam bu noktada, güvenilir ve hızlı çözümler sunan bir hizmet devreye giriyor: Parayla Diploma Satışı.

Ön Ödeme ve Fiyatlandırma

Taslağınızı onayladıktan sonra, ödeme sürecine geçiyoruz.

- Lise Diploması: 2.000 TL ön ödeme ile başlar. Toplam maliyet 4.000 TL olup, yarısı peşin, yarısı e-Devlet onayı sonrası ödenir.

- Ön Lisans Diploması: 2.000 TL ön ödeme ile başlar. Toplam maliyet 8.000 TL olup, dört taksit halinde ödenir.

- Lisans Diploması: 2.000 TL ön ödeme ile başlar. Toplam maliyet 10.000 TL olup, dört taksit halinde ödenir.

Diplomalar, e-Devlet onaylı olup resmi kurumlarda geçerlidir. Bu onay, diplomalarınızın sahte olmadığını ve yasal olarak tanındığını garanti eder.

Neden tüm bilgilerimi form da yazmam gerek?

Çünkü aşağıdaki resim de görmüş olduğunuz gibi, diplomaların bir de arka yüzü oluyor bazı diplomalarda ön yüzünde bazısın da ise arka yüzünde kimlik bilgileriniz yer almakta, bu bilgiler orjinal diplomalar da aynı şekilde, bu gerekçe ile yazmamız gerektiğinden istenmektedir.

Sadece cebe havale ile ödeme alabiliyoruz, fatura kesilemediğinden maalesef İBAN ile ödeme alamıyoruz, cebe havale için Yapı Kredi, QNB Finans, En-Para ve Garanti bankası ile çalışıyoruz.

Diplomanızın hazırlanması ve kargoya verilmesi genellikle 2 gün sürmektedir. E-Devlet onayı süreci ise 4 gün sürer.

Tüm diplomalar ve Transcript ders notları noter sureti ile tasdiklenmiş şekilde sizlere ulaşmaktadır.