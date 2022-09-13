Yunanistan Batı Trakya’yı Türklere zehir ediyor. Tehdit, şiddet, baskı

Yunanistan'da, Batı Trakya'daki Türklerin temsilcisi konumundaki Dostluk, Eşitlik, Barış Partisi (DEB) Başkanı Çiğdem Asafoğlu, 26 Ağustos'ta Batı Trakyalı 16 yaşındaki Türk gencinin 20 Yunan tarafından darbedilmesiyle ilgili, "O saldırı belki bir ırkçı saldırı değildi ama saldırı esnasında söylenen 'Pis Türk, bir dahaki sefere seni öldüreceğiz' ifadesi saldırganların bilinçaltındaki düşüncelerini gözler önüne seriyordu." dedi.w

Odatv'de yer alan habere göre, DEB Başkanı Asafoğlu, Batı Trakya'da Türk azınlığın, hayatın her alanında ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığını belirterek, partisinin asıl amacının Batı Trakya Müslüman Türk toplumunun uğradığı ayrımcılıkla mücadele olduğunu söyledi.

Asafoğlu, Batı Trakya'daki Türklere karşı yapılan ayrımcılığın basit şekilde gözlemlenebileceğini ifade ederek, "Gümülcine'de bir Yunan bir de Türk mahallelerine bakın. Oradan yapılan ayrımcılığı çok net şekilde gözlemleyebilirsiniz. Türk mahallelerinde altyapılar çok zayıf. Yunan mahallelerinde altyapı çok daha iyi. Kamuya personel alımında da bir ayrımcılık söz konusu." ifadesini kullandı.

Yunan medyasının, Türkleri, Türkiye'yi, Türk kurum ve kuruluşları, Türklük davası için mücadele eden kişileri hedef haline getirdiğini kaydeden Asafoğlu, kendisinin de ayrımcılığa maruz kaldığını, yaptığı bazı açıklamalar nedeniyle tehdit mesajları aldığını belirtti.

İskeçeli 16 yaşındaki Türk gencinin, 26 Ağustos'ta 20 Yunan tarafından darbedildiği için hastaneye kaldırıldığını anlatan Asafoğlu, "O saldırı belki bir ırkçı saldırı değildi ama saldırı esnasında söylenen 'Pis Türk bir dahaki sefere seni öldüreceğiz' ifadesi saldırganların bilinçaltındaki düşüncelerini gözler önüne seriyordu." şeklinde konuştu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Batı Trakya'da 16 yaşındaki O.T, 24 Ağustos'ta arkadaşının kalabalık bir grupla tartıştığını görerek müdahale etti. Bu olaydan 2 gün sonra akşam saatlerinde 20 kişilik Yunan grup tarafından O.T'nin yolu kesildi. O.T'ye bağırarak hakaret eden saldırganlar, genci döverek hastanelik etti. Olayın ardından O.T'nin ailesi suç duyurusunda bulundu.

"BURADA CİDDİ BİR AYRIMCILIKLA KARŞI KARŞIYA KALIYORUZ"

İskeçe Türk Birliği (İTB) Başkanı Ozan Ahmetoğlu da "Batı Trakyalılar olarak Türk olduğumuzu söylüyoruz ancak Yunanistan, Batı Trakya'da Türk azınlığın varlığını kabul etmiyor ve inkar ediyor. Burada ciddi bir ayrımcılıkla karşı karşıya kalıyoruz. Zira Türk kimliğinin inkarı birçok sorunu beraberinde getiriyor." dedi.

Batı Trakya Türkleri için "Türk azınlık" yerine "Müslüman azınlık" ifadesini kullanan Atina yönetiminin, bu grubun kimliğini yıllardır görmezden geldiğini dile getiren Ahmetoğlu, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığının kimliğini inkar politikası ve buna karşı yürüttükleri hukuk mücadelesine ilişkin açıklamalarda bulundu.