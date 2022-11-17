Batman Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Batman Belediyesi, fırın ustası olarak 4 İşçi alacağını duyurdu.

Son başvuru tarihi ise 21 kasım 2022 olarak belirtildi.



GENEL ŞARTLAR

1: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2: Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3: Kamu haklarından mahrum bulunmamak

4: Askerlik ile ilişiği bulunmamak

5: 18 yaşını doldurmuş olmak

6: TCK'nın 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen suçtan dolayı 1 (bir) yıl ve daha fazla süre ile hapis cezası almamış ve affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal Düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar zimmet, irtikap, rüşvet,hırsızlık dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,edinim ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan mal varlığı değerinin aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.



ÖZEL ŞARTLAR

1. Başvuru tarihi itibari ile geriye dönük son 6 ay süre ile Batman merkez ve merkeze bağlı köylerde ikamet etmek,

2. Başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,

3. En az ilkokul mezunu olmak,

4. Ustalık belgesine sahip olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1: T.C kimlik kartı fotokopisi,

2: Sabıka kaydı,

3:Askerlik durum belgesi,

4 :ikametgah belgesi ve tarihçeli adres bilgileri raporu,

5:iş-Kur iş arayan kayıt belgesi,

6: Fırıncı Ustalık Belgesi,

7:Diploma fotokopisi.